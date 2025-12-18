Kiszivárgott, egy világháborúra elég fegyvert vetne be Európa legerősebb ország

Németországban minden, 25 millió eurót meghaladó katonai beszerzést a parlamentnek kell jóváhagynia. A mostani döntés ennek megfelelően egy rendkívüli, harminc szerződésből álló csomagot érintett.
A jóváhagyott tételek között szerepelnek izraeli Arrow rakétaindítók és elfogórakéták, a német Diehl Defence IRIS-T SLM irányított rakétái, valamint Puma gyalogsági harcjárművek több mint 4 milliárd euró értékben.
A csomag része továbbá 21 milliárd euró értékben egyenruha és védőfelszerelés 460 ezer katona és 80 ezer polgári alkalmazott számára, illetve a Rheinmetall felderítő műholdjai 1,8 milliárd euróért.
Meteor rakétákat szereznek be a légi harcképesség erősítésére, valamint torpedókat az új U–212 CD osztályú tengeralattjárókhoz.
Idén eddig összesen 103, egyenként 25 millió eurót meghaladó szerződést hagytak jóvá, közel 83 milliárd euró összértékben. A védelmi minisztérium ezt erős politikai jelzésnek tekinti a NATO és a szövetséges országok felé.
A változás mértéke az elmúlt évekhez képest óriási. Az utóbbi három évben 255 szerződést kötöttek több mint 188 milliárd euró értékben. Ez meghaladja az azt megelőző nyolc év (2015–2022) eredményeit, amikor 215 projektre összesen 109 milliárd eurót költöttek. Németország jelenleg Európában a legnagyobb katonai támogatója Ukrajnának, és az orosz invázió óta gyökeresen átalakítja védelmi politikáját.
A kormány célja, hogy a Bundeswehrből Európa legerősebb hagyományos hadseregét építse fel, és 2029-re teljesítse a NATO 3,5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadási célját. Ezzel jóval a szövetség által megjelölt, 2035-ös határidő előtt érnék el a kitűzött szintet.
Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a most jóváhagyott beruházások "az ország hatékony biztonságát, valamint az elrettentési és védelmi képesség teljes helyreállítását szolgálják".
Egyes beszerzések ugyanakkor kritikákat váltanak ki: sokan megkérdőjelezik, mennyire célszerű már most 460 ezer főre méretezett felszerelést vásárolni, amikor évekbe telik, mire a Bundeswehr elérheti ezt a létszámot. Friedrich Merz kormánya 2035-re 260 ezer főre növelné az aktív állományt a jelenlegi 183 ezerről, a tartalékosok számát pedig 200 ezerre emelné, ami nagyjából a mostani duplájának felel meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
