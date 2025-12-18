Leteszteltük, meghajtottuk: itt az új debreceni BMW, van mire büszkének lenni!

A napfényes Andalúziába vitt minket, meg a teljes nemzetközi sajtót a BMW, hogy heteken keresztül, több turnusban mutassa meg az új elektromos autóját, a Debrecenben gyártott iX3-at. Egy napon keresztül nyúzhattuk az autókat, hogy ne csak prospektusból, hanem saját élményből legyen véleményünk az új modellről, de arról is, hogy merre tart a BMW, és úgy általában az európai autógyártás. A teszt után nagyjából ugyanott tartok, ahol előtte: minden erőfeszítést és a végeredményt maximálisan elismerve, de egy több mint száz éve prémium autókat gyártó cégtől ez a minimum. Különösen egy olyan világban, ahol mobiltelefon-gyártók néhány év autóipari tapasztalattal teljesen vállalható, sőt sokszor kifejezetten jó elektromos autókat raknak össze, Európából nézve sokszor felfoghatatlanul alacsony áron. Az iX3 kiváló autó. Technikailag is, összerakottságban is, vezetési élményben is. Nem forradalom, nem sci-fi, hanem egy nagyon átgondolt, nagyon erős, sok szempontból világszínvonalú elektromos BMW. És igen, ezt Debrecenben fogják gyártani, ami tényleg olyan dolog, amire lehet büszkének lenni.

Kívülről az iX3 nem az az autó, amibe első pillantásra beleszeretsz. Inkább az a típus, amit nézegetsz, majd egyszer csak azon kapod magad, hogy már tetszik. Nálam is így volt. Megszokós autó, de jó értelemben, ahogy telik az idő, egyre jobban működik a forma. Nyúlánk, sportos arányai vannak, valahol félúton egy alacsony SUV és egy magas kombi között. Ez a monolitikus megjelenés kifejezetten vagány, és nagyjából ennyi hozható ki ma ebből a műfajból, amit a BMW továbbra is következetesen SAV-nak nevez.

Kifejezetten örülök annak, hogy a veséket nem tolták el újabb groteszk irányba, inkább visszanyúltak a tervezők az eredeti Neue Klasse arányaihoz. Ez most inkább önazonos BMW, mint dizájndemonstráció. A hátsó lámpa viszont továbbra sem az én barátom. Ennél vannak szexibb, bátrabb megoldások az autóiparban, itt inkább a biztosra mentek. Nem csúnya, csak nem izgalmas.

ÖSSZESSÉGÉBEN VISZONT A FORMA MŰKÖDIK. MESSZIRŐL IS EGYÉRTELMŰ, HOGY EZ EGY BMW. A FANOK IMÁDNI FOGJÁK, A TÖBBIEK PEDIG, AHOGY EZ LENNI SZOKOTT, SZÉPEN LASSAN MEGSZOKJÁK.

Az autó becsületesen van összerakva. És ezt most nem csak a beltérre kell érteni, hanem az egészre, a hangszigetelésre, a futómű hangolására, az infotainment működésére, mindenre, ami együtt kiadja azt az érzést, hogy ez egy kész termék.

Már a debreceni gyáravatón is beültem az iX3-ba (gyorsan ki is tessékeltek, ahogy az ilyenkor lenni szokott), ott is végigtapogattam az anyagokat. Már akkor látszott, hogy ez egy rendesen elkészített autó. Szépek az illesztések, jók az anyagok, és ami legalább ennyire fontos, nem nyikorog, nem nyöszörög, nem recseg. Sehol. Még rossz utakon sem.

OLYAN, MINTHA EGY DARABBÓL ÖNTÖTTÉK VOLNA KI.

És ez ma nagyon sokat jelent. Egy olyan korban, amikor az európai autóknál, még a prémium szegmensben is egyre gyakrabban lehet tetten érni a spórolás nyomait. Itt ilyet nem látni. Nem próbálták elsumákolni, nem hagytak el apróságokat, nem érződik rajta, hogy valahol nem a gyártás, hanem a költségkontroll nyert.

Az iX3 ebből a szempontból régi vágású BMW, olyan, amibe beleülsz, és az az első benyomásod, hogy ezt komolyan gondolták.

A beülés után az első dolog, ami azonnal szembejön, az a szélvédő alatt végigfutó Panoramic Vision, egy vetített információs sáv, ami meglepően sok, és meglepően hasznos adatot pakol eléd.

NEKEM EZ VOLT AZ AUTÓ EGYIK LEGKELLEMESebb MEGLEPETÉSE.

A kijelző elég vastag ahhoz, hogy az információk értelmes formában jelenjenek meg rajta, nem csak egy öncélú dizájnelem. Fent lehet a sebesség, a megtett kilométer, a hatótáv, egy kifejezetten jól használható navigáció, de akár az is, hogy éppen mi szól a Spotify-on, mennyi a hőmérséklet, milyen az időjárás, vagy ha már nagyon belemelegedtünk az is, hogy hány G-vel gyorsulunk, és milyen szögben tapossuk a gázpedált.

Szerintem a kormány mögötti kijelző halott. Vagy legalábbis haldoklik.

Eleve egy múltból itt ragadt megoldás, ráadásul a saját testmagasságom miatt nálam sosem működött igazán, mert a kormány és az ülés beállítása után a klasszikus műszeregységből nagyjából semmit nem látok. Emiatt eddig is hálás voltam a Head-Up Displayért, most pedig különösen örülök ennek a Panoramic Visionnek.

Ha a költségek kordában tarthatók, szerintem ez a szélvédő alatti kijelző gyorsan el fog terjedni az autóiparban. Nem csak azért, mert jól néz ki, hanem mert végre tényleg azt mutatja, amit vezetés közben látni akarunk, és elég magasan van, hogy ne kelljen nagyon levenni a szemünket az útról.

A másik dolog, ami nyilván azonnal feltűnik beülve, az a sportkormány, ami az eddigi bemutatókban már kapott hideget-meleget. Nem véletlenül. Itt ugyanis a küllők nem vízszintesen, hanem függőlegesen állnak, a kormány formája sem a megszokott, alul és felül is lapított és még a vastagsága is változik körben, mintha direkt nem akarná, hogy rutinból fogd meg.

Nekem elsőre nem volt egyértelmű a dolog. A legkényelmesebb fogás nem ott volt, ahova az ember ujja automatikusan esne, vagyis a klasszikus 3 és 9 órás pozícióban, hanem inkább 2 és 10 óránál, kicsit följebb. Ott viszont meglepően gyorsan összeállt a kép, egy-két óra vezetés után már nem volt furcsa, sőt, kifejezetten kényelmes lett.

A kormány két szélén érintőgombok vannak, amiktől papíron mindig tart az ember, a gyakorlatban viszont itt jól működnek. Logikus a kiosztás, pontos az érintés, és rengeteg funkció elérhető anélkül, hogy levennéd a kezed a kormányról.

Nem az a kormány, amit azonnal megszeretsz. Inkább az, amit megszoksz, aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy már tetszik.

A rombusz alakú, ferde oldalfalú központi kijelző annyira egyedi lett, hogy aki ezt meglátja, az azonnal tudja, hogy BMW-ben ül. Nem próbál univerzálisnak tűnni, nem akar mindenkinek megfelelni, hanem karaktere van, ami manapság ritkaság az autóipari képernyőknél.

A felbontás hibátlan, a kép éles, az érintés pontos. A kijelző reszponzív, gyors, és ami ennél is fontosabb, kellemes használni. Nem kell várni, nem kell gondolkodni, minden azonnal történik. Funkcióváltás, térképen keresés, zenehallgatás, mindent gyorsan, akadás nélkül intéz a rendszer.

A sebesség nem véletlen, az autó négy szuperagya közül az egyik ezt a kijelzőt szolgálja ki. Látszik is rajta. Ez nem az a megoldás, ahol az infotainment csak egy szükséges rossz, hanem egy tényleg átgondolt, központi elem.

EBBEN MOST NAGYON SOKAT LÉPETT ELŐRE A BMW.

Nem forradalom, nem paradigmaváltás, hanem végre az az érzés, hogy a hardver és a szoftver is összeállt.

Ami szintén egyértelmű nagy pozitívum, az a helykínálat. Elöl és hátul is bőséges. Talán nem is ültem még olyan autóban, amelyben elöl tényleg ki tudtam volna nyújtani a lábamat, itt viszont igen. Az ülés elképesztően nagy tartományban állítható, föl-le, előre-hátra, és ugyanez igaz a kormányra is. Ez ritka, még a prémium szegmensben is.

196 centis magassággal a magamra beállított vezetőülés mögé is simán be tudtam ülni. Nem szűkös, nem kompromisszumos, hanem tényleg használható. A fejtér is bőséges, nem az a fajta épphogy elfér megoldás.

A csomagtérrel sincs gond, hátul 520 liter, elöl a frunkban még plusz 58 liter. Nem világrekord, de több mint elég. Összességében ez már az a méret és helykínálat, amivel egy négy-öt fős család gond nélkül együtt tud élni, nem csak hétvégéken, hanem a mindennapokban is.

Az andalúz szerpentineken már az első kilométereken kiderült, hogy az iX3 meglepően jól szigetelt autó. Szélzaj gyakorlatilag nincs, még nagyobb tempónál sem, és ami külön jó pont, hogy a tükrök felől sem jön semmi. A futómű hangja is csak érdesebb aszfalton szűrődik be, egyébként csend van. Látszik, vagy inkább hallatszik, hogy komolyan vették a zajcsökkentést. Nem kizárt, hogy az aktív zajkioltás is besegít, de a lényeg az, hogy működik.

A hifi Harman Kardon, ami papíron nem számít nagy számnak, a gyakorlatban viszont teljesen rendben van. Az autóhifi-tesztelős zenéim nagy része szépen szólt rajta, nem esett szét, nem volt fárasztó, nem kellett állandóan tekergetni az EQ-t. Pont azt hozza, amit egy ilyen autótól elvár az ember.

A Panoramic Vision, a jó hangszigetelés és a tágas utastér mellett az egyik legnagyobb pozitívum egyértelműen a futómű. Nagyon ügyes. Inkább feszes, mint puha, de közben alapvetően kényelmes marad. Mondjuk ezt eddig csak a sima spanyol utakon tudtuk kipróbálni, a valódi stresszteszt majd a magyar kátyús valóság lesz.

A kanyarokat nagyon bírja. A gázreakció nyilván azonnali, a futómű megtámaszt, a fék harap. Nem kell magyarázni, mit csinál, csinálja magától. Az egésznek van egy magabiztos, nyugodt karaktere, ami ritka egy ekkora, elektromos autótól.

A súlyát persze nem tudja teljesen letagadni, 2,4 tonnáról beszélünk, erősebb kanyarokban van némi dőlés, de ez egyáltalán nem zavaró, inkább csak emlékeztet arra, hogy fizikát még nem sikerült átírni.

Nagyon jó érzés közlekedni az iX3-mal. Krúzolni, utazni, de akár odalépni neki is.

Nem akar sportautó lenni, nem akarja túljátszani magát, egyszerűen csak magabiztosan teszi a dolgát.

A 0–100-as gyorsulás 4,9 másodperc, ami minden józan ésszel gondolkodó embernek bőven elég. Manapság persze egyre több autó, főleg elektromos tud 2-essel, 3-assal kezdődő számokat, de ez többnyire már csak farokméregetés, nem valódi használati érték.

A valóság az, hogy az öt másodperc körüli gyorsulás egy ekkora autóban, főleg akkor, amikor többen ülnek benne, akár gyerekekkel, csomagokkal, minden helyzetre elég. Városban, országúton, autópályán egyaránt magabiztosan lehet vele közlekedni.

Az iX3-mal az előzés is tök egyszerű, nem kell számolgatni, nem kell imádkozni, csak odalépsz és megtörténik. És igen, 200 fölött is simán tud menni. Nem ez a lényege, de jó tudni, hogy megvan benne a tartalék.

És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami egy elektromos autónál megkerülhetetlen kérdés, a hatótávhoz. A BMW előzetesen azt mondta, hogy az iX3 a nettó 109 kWh akksijával WLTP szerint 800 kilométer fölött is tud menni. Ez papíron nagyon jól hangzik, még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy a WLTP nem a valóság.

Azért a BMW nem csak bemondta ezt a számot, az autóval egy töltéssel megtették a Debrecen–München távot, ami már önmagában azt jelzi, hogy ha valaki tényleg odafigyel, akkor ebből az autóból nagyon sok kilométer kihozható.

Mi Andalúziában kaptunk egy kis ízelítőt a valóságból. A szerpentines utakon volt olyan kolléga, aki 16 kWh körüli átlaggal ment, ami nagyjából 680 kilométeres hatótávot jelentene. Mi viszont nem spóroltunk, ahol lehetett, mentünk, amennyivel csak bírtuk. Ennek ellenére is 21 kWh körül állt meg a fogyasztás, ami még mindig 500 kilométer fölötti hatótávot ad.

Vegyes használatban az 500+ kilométer teljesen reális.

És ez az a pont, ahol az iX3 átlép egy fontos határt, itt már nem kell folyamatosan töltőket vadászni, nem kell fejben matekozni minden hosszabb útnál. Egyszerűen csak használod az autót, ami egy elektromosnál még mindig nem magától értetődő.

Ha valaki városi-elővárosi használatban vezeti, akkor hetente gyakorlatilag egy töltéssel el lehet menni, de területi képviselők nagy távokra, autópályázásra továbbra se ilyen elektromos autót vegyenek.

A nagy hatótávhoz persze nem csak az akkumulátor mérete kell, hanem az is, hogyan bánik az autó az energiával. Ebben fontos szerepe van a fékezésnek, ami az iX3-nál döntően rekuperációval történik.

Van egy kifejezetten intuitív mód, ahol gázelvételre mondjuk egy hosszú egyenesben az autó kigurul, de ha kanyar jön, vagy feltűnik előttünk egy másik jármű, akkor magától elkezd lassítani. Nem idegesítően, nem hirtelen, hanem pont annyira, amennyire kell. Olyan, mintha előre tudná, mit szeretnél csinálni.

A rendszer gyakorlatilag addig húzható, amíg a motorfék nagyon erős nem lesz, és ekkor már kijön az, amit a BMW is mond, hogy az esetek 98 százalékában egyszerűen nincs szükség a hagyományos fékekre. Nem azért, mert nem lennének ott, hanem mert ritkán van rájuk szükség.

Ez nem csak hatótávban segít, hanem vezetési élményben is, kevesebb stressz, folyamatosabb haladás. Mondjuk az egy pedálos vezetést tanulni kell, de ha már megvan, akkor élvezetes és hatékony a haladás.

Összességében mi a véleményem az iX3-ról? Az, hogy ez egy jó autó. Az az érzésem, hogy a BMW itt tudatosan nem pakolt bele felesleges dolgokat. Ami viszont benne van, az végig van gondolva, le van gyártva, és rendesen össze van szerelve. Nincs majd jó lesz megoldás, nincs spórolásérzet. Kiváló a helykínálat, nagyon jó a hangszigetelés, ügyes a futómű, pontos a kormányzás, rendben vannak az illesztések, az infotainment pedig végre nem idegesít, csak működik.

AUTÓKÉNT ÉS TECH TERMÉKKÉNT IS ELSŐ OSZTÁLYÚ AZ ÚJ BMW. NEM FORRADALOM, NEM PARASZTVAKÍTÁS, HANEM EGY MAGABIZTOS, ÉRETT TERMÉK.

Hogy mennyiért? 27,8 millió forint az induló ár, de néhány extra hozzáadásával gyorsan 30 millió forint fölé lehet menni. Nem kevés, de az elektromos autók, és úgy általában a BMW-k nem olcsók. Csak összehasonlítás képpen, a benzines X3 23 millió forintról, a hibrid X3 pedig 25,2 millió forintról indul, szóval házon belül is bőven van konkurencia.

És akkor néhány gondolat az iparági kontextusról. Nagyon érdekes korba születik bele ez az iX3, hiszen most éppen az a téma, hogy felpuhítják a 2035-ös európai károsanyagkibocsátási szabályokat. Újra nem szitokszó a belsőégésű motor, a hibridek tarolnak Európában, a reklámokban 1200-1500 km-es hatótávokkal reklámozzák az olyan autókat, amiben elektromos és benzines motor is van. Persze a BMW tök szimpatikusan sok lábon áll, évek óta ugyanazt kommunikálják, hogy minden vevőnek azt adják, amire azoknak szükségük van, lehet az dízel, benzin, hibrid vagy elektromos, szóval a BMW-nek szüksége volt egy erős elektromos alternatívára a termékmixében. Ha így nézzük, akkor őszinte lehetett az, amikor a debreceni gyáravatón a vezérigazgató, Oliver Zipse arról beszélt, hogy ha most kellene meghozniuk a döntést, újra a debreceni gyár megépítése mellett döntenének.

Szóval létjogosultsága van az iX3-nak, és szerintem Európában sikeres lesz. Erre utal az is, amit a BMW kommunikál, hogy az előrendelések Európa szerte, így Magyarországon is nagyon jól alakulnak. De szerintem az igazi erőpróbája ennek az autónak nem Európa lesz, ahol nem csak önmagában, hanem az itteni versenytársakhoz képest is kiváló autó az új BMW, hanem Kína. Az a nagy kérdés, hogy ott el lehet-e adni nagy darabszámban ezt az autót, és hogyha igen, akkor milyen áron? Kínában brutális a technológiai és az árverseny, forintra lefordítva vicces áron lehet kapni izgalmas, sok szempontból világszínvonalú autókat. Ott többet számít egy prémium logónál az, hogy az autó operációs rendszere mindennel legyen összekötve ökoszisztémában, mobiltelefonnal, robotporszívóval, vagy egy gombnyomásra sötétedjen el a tetőablak, keret nélküliek legyenek az ajtók, soft close az ajtóbehúzás, és legyen hátsó italhűtő. Ezek az iX3-ban például nincsenek. Hát, majd meglátjuk.

A nemzetközi sajtó nagy része az első tesztek alapján áradozik az új BMW-ről, és nagy dobásnak tartják, teljesen jogosan. Viszont nem lebecsülve a tudást, akaratot, fejlesztéseket, én nem értek egyet ezzel a megközelítéssel.

Szerintem ez nem nagy dobás, hanem ez az alap.

Miközben a kínaiak, például a Xiaomi vagy a Huawei nulla iparági tapasztalattal már néhány év után előremutató autókat gyárt, szerintem az a minimum, hogy egy cég, amelyik vezető premium gyártó, már több mint egy évszázada autógyártással foglalkozik, sok szempontból vezető autóval jöjjön elő. És nem, nem ez a modell fogja megmenteni az európai autógyártást, de végre az európai autóipar is adott egy újabb életjelet.

Van mire büszkének lenni. Nekünk is, arra, hogy nálunk fogják gyártani az új elektromos BMW-t.



