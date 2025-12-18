  • Megjelenítés
Magyarországra jön a kedvelt sportruházati márka
Magyarországra jön a kedvelt sportruházati márka

A kanadai sportruházati márka, a lululemon 2026-ban lép be a magyar piacra első fizikai üzletének megnyitásával. A terjeszkedés a vállalat szélesebb közép-európai expanziós stratégiájának része. A teljes kínálat elérhetővé válik majd online az üzletnyitással.

A lululemon közlése szerint a magyar piacra lépés a vállalat jelentős európai növekedési stratégiájának következő állomása. A kanadai sport- és életmódruházati gyártó jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és 2026-ra tervezi első hazai üzletének megnyitását, bár a pontos időpontot még nem határozták meg.

A magyarországi megjelenés egy átfogó regionális expanzió része. A vállalat ezzel párhuzamosan Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is piacra lép majd, emellett az indiai piac meghódítását is célul tűzte ki. A közép-európai térségben az Arion Retail Group stratégiai partnerként vesz részt az üzletek létrehozásában és működtetésében.

A fizikai üzletek kiépítése mellett a vállalat digitális értékesítési csatornáit is megnyitja a magyar fogyasztók előtt.

A teljes termékportfólió a lululemon.eu weboldalon keresztül lesz elérhető.

A lululemon európai jelenlétének erősítése már korábban megkezdődött. A vállalat az idei évben nyitotta meg első olaszországi üzletét, emellett franchise-konstrukcióban lépett be a dán, a török és a belga piacokra.

Az 1998-ban alapított márka eredetileg jóganadrágok gyártására specializálódott, ám az évek során termékpalettája jelentősen kibővült. Ma már prémium minőségű ruházatot és kiegészítőket kínál többek közt jógához, futáshoz, valamint teniszhez és golfhoz is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

