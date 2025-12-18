Magyarországra jön a kedvelt sportruházati márka

A lululemon közlése szerint a magyar piacra lépés a vállalat jelentős európai növekedési stratégiájának következő állomása. A kanadai sport- és életmódruházati gyártó jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és 2026-ra tervezi első hazai üzletének megnyitását, bár a pontos időpontot még nem határozták meg.
A magyarországi megjelenés egy átfogó regionális expanzió része. A vállalat ezzel párhuzamosan Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is piacra lép majd, emellett az indiai piac meghódítását is célul tűzte ki. A közép-európai térségben az Arion Retail Group stratégiai partnerként vesz részt az üzletek létrehozásában és működtetésében.
A fizikai üzletek kiépítése mellett a vállalat digitális értékesítési csatornáit is megnyitja a magyar fogyasztók előtt.
A teljes termékportfólió a lululemon.eu weboldalon keresztül lesz elérhető.
A lululemon európai jelenlétének erősítése már korábban megkezdődött. A vállalat az idei évben nyitotta meg első olaszországi üzletét, emellett franchise-konstrukcióban lépett be a dán, a török és a belga piacokra.
Az 1998-ban alapított márka eredetileg jóganadrágok gyártására specializálódott, ám az évek során termékpalettája jelentősen kibővült. Ma már prémium minőségű ruházatot és kiegészítőket kínál többek közt jógához, futáshoz, valamint teniszhez és golfhoz is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Szédületes aukciós világrekord született a design tárgyak kategóriájában
31,4 millió dollárért cserélt gazdát a víziló.
Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?
Az árakban még nem jelent meg az erősebb árfolyam.
Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat
Sikeresek voltak a tesztek.
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel
Minden várakozást felülmúl a céges kereslet.
Bezuhant az amerikai infláció
Megnyugodthat a Fed.
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Előkerült a kormányzati lista, amely mindent megváltoztathat.
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán
Hatalmas károkról számoltak be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.