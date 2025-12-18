Megkapták a várt lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Az amerikai részvénypiacok emelkedésben vannak csütörtökön, valamivel több mint egy órával a zárás előtt: a S&P 500 0,8 százalékos pluszban áll, és jó úton halad afelé, hogy megszakítsa a négy napja tartó veszteségsorozatát, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal erősödik.

A Dow Jones csak mérsékeltebb, közel 0,2 százalékos emelkedést mutat.

A technológiai szektor határozott korrekciót mutat a szerdai eladási hullám után. A Micron több mint 12 százalékos ugrása – az erős negyedéves számok és előrejelzés nyomán – húzza az AI- és chiprészvényeket: az Alphabet mintegy 2 százalékkal emelkedik, az Nvidia, az Amazon, az AMD és a Meta egyaránt 2,5 százalék feletti pluszban jár.

A Microsoft 2,3 százalékkal erősödik, a Tesla közel 5 százalékot emelkedik, miközben az Oracle 2,2, a Palantir pedig több mint 5 százalékos növekedést mutat.