FONTOS Sorra kapja a pofonokat a forint, nincs vége a gyengülésnek
MNB: egyre jobb a lakásbiztosítások ár-érték aránya Magyarországon, itt vannak a friss adatok
MNB: egyre jobb a lakásbiztosítások ár-érték aránya Magyarországon, itt vannak a friss adatok

A lakásbiztosítási kampány és a biztosítók által 2026 közepéig vállalt önkéntes díjkorlátozás hatására országosan gyakorlatilag stagnáltak az átlagdíjak 2025 harmadik negyedévében az előző három hónaphoz képest. Az éves 4,1 százalékos díjemelkedéssel összevetve a biztosítók által kár esetére vállalt fedezetek több mint háromszoros mértékben, 13 százalékkal nőttek, így tovább javult a szerződések ár-érték aránya – derült ki a jegybank friss Lakásbiztosítás-indexéből.
A lakott, teljeskörűen fedezett otthonok (ingóság és ingatlan) átlagos éves díja országosan 64,5 ezer forint volt 2025 harmadik negyedévében. A fővárosi és fővároson kívüli díjak között továbbra is csekély a különbség:

Budapesten 61,7 ezer, míg a Budapesten kívüli településeken 65 ezer forint volt az átlagdíj.

A negyedéves díjnövekedés mindössze 0,2 százalék volt, ami a lakáskampány és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozás hatását tükrözi – olvasható a Magyar Nemzeti Bank 2025. harmadik negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.

Éves összehasonlításban a lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 4,1 százalékkal nőtt, miközben a biztosítási – vagyis a károk esetén kifizethető maximális – összegek 13 százalékkal emelkedtek. A díjaknál jóval gyorsabb fedezetbővülés érezhetően javította a lakásbiztosítások ár-érték arányát.

A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre számított díj egy év alatt 7,3 százalékkal mérséklődött.

Ez azt jelzi, hogy az ügyfelek érdemben magasabb fedezethez jutottak, így az alulbiztosítottság is csökkenhetett.

A júliusi viharkárok miatti jelentős kárkifizetések nyomán az egy szerződésre jutó kárösszeg 10 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb, kárráfordítással együtt számított szolgáltatási szintjük pedig 19,5 százalékkal magasabb volt az egyéb piaci termékekéhez képest - közölte az MNB.

Az állandóan lakott, egyedileg biztosított mintegy 3 millió ingatlan 83 százalékára – 2,5 millió otthonra – teljeskörű fedezetet kötöttek. A budapesti ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosított értéke továbbra is kiemelkedő, 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot. A társasház-biztosítások csaknem 1,7 millió albetétének 45 százaléka fővárosi, ezek átlagdíja 31,5 ezer, az országos átlag 25,7 ezer forint. A kizárólag ingóságra szóló biztosítások száma 378 ezer, átlagos díjuk 24,7 ezer forint, míg a nem lakott, jellemzően vidéki ingatlanok biztosításainak száma 207 ezer.

A szerződéses évforduló közeledtével, illetve a jövő évi kampány lehetőségeit kihasználva az ügyfeleknek érdemes rendszeresen felülvizsgálni a szerződésükben meglévő biztosítási összegek értékkövetését, fedezett kockázatokat, nyújtott szolgáltatásokat, hogy kockázataikat mérsékelni tudják - hívta fel a figyelmet a felügyelet.

Az MNB negyedévente teszi közzé honlapjának felületén a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022 negyedik negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását, és információt ad a negyedéves elmozdulásról is. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO-ra díjváltozásait. A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja.

Trader

