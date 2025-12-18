Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás

Erős emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést az amerikai piacok: a S&P 500 1 százalékkal erősödött, megszakítva a négy napos esést, a Nasdaq 1,6 százalékos pluszban zárt, míg a Dow Jones 162 pontos, 0,3 százalékos emelkedést mutatott.

A hangulatot a vártnál kedvezőbb novemberi inflációs adat javította: az éves headline CPI 2,7 százalék lett, a maginfláció pedig 2,6 százalék, mindkettő elmaradt az elemzői várakozásoktól, ami erősítette a 2026-os kamatcsökkentési kilátásokat.

A ciklikus fogyasztási és az információtechnológiai részvények okozták a látványos emelkedést, miközben a pénzügyi, energia-, ingatlan- és defenzív papírok alulteljesítettek. A technológiai ralit a Micron erős előrejelzése is támogatta, a kiskereskedelemben pedig a Target emelkedett ki, amely sorozatban 12. pozitív napjára készült, AI-alapú vásárlási stratégiáival próbálva felvenni a versenyt a Walmarttal. A piac egészében a befektetők visszatértek a korábban lemaradó növekedési sztorikhoz, de az elemzői óvatosság egyelőre nem tűnt el.