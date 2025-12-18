  • Megjelenítés
Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek
Üzlet

Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek

Portfolio
Magyarországon megkezdődött az influenzajárvány: a múlt héten csaknem 40 ezer ember kereste fel orvosát influenzaszerű panaszokkal. Az országos tisztifőorvos szerint egy új típusú influenza A vírus megjelenése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az idei szezon a szokásosnál korábban indult be.

A múlt héten 38 300 beteg jelentkezett orvosi rendelőkben influenzaszerű tünetekkel – tájékoztatta Surján Orsolya országos tisztifőorvos az MTI-t.

A megbetegedettek közel fele, pontosan 48,2 százaléka a 14 év alatti korosztályba tartozott, míg a 15–34 évesek a betegek negyedét, 25,7 százalékát adták. A 60 évesnél idősebbek aránya mindössze 8,9 százalék volt.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy Magyarországon is azonosították az új típusú influenza A vírust, amely szerepet játszhatott abban, hogy az idén szokatlanul korán, már decemberben átlépte a megbetegedések száma a járványküszöböt. Ez a szint általában csak januárban szokott teljesülni.

A rendelkezésre álló adatok alapján az új vírustörzs nem okoz a korábbiaknál súlyosabb lefolyású megbetegedést.

Még több Üzlet

Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Elszabadultak a költségek: csillagászati összegbe kerül az új európai atomerőmű-program

Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van

Surján Orsolya hangsúlyozta, hogy az influenza elleni védőoltás felvétele továbbra is indokolt, mivel az új vírus megváltozott antigénszerkezete ellenére az oltás által biztosított keresztimmunitás védelmet jelenthet a fertőzéssel szemben. A vakcinától részleges védelem várható az új törzzsel szemben, ugyanakkor feltételezhetően hatékonyan megelőzi a súlyos megbetegedéseket és a szövődményeket.

A légúti fertőzések terén nemcsak az influenzavírus van jelen az országban. A laboratóriumi vizsgálatok szerint továbbra is kimutatható a koronavírust okozó SARS-CoV-2, emellett a vizsgált mintákból légúti óriássejtes vírust (RSV), valamint rhino-, humán metapneumovírust és adenovírust is azonosítottak.

Az előző héten 117 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés diagnózisával, közülük 14 ember szorult intenzív terápiás ellátásra.

A jelenlegi járványhelyzet nem teszi szükségessé központi, egységes intézkedések bevezetését – közölte az országos tisztifőorvos. A szükséges járványügyi óvintézkedésekről az egészségügyi intézmények esetében a vármegyei kormányhivatalok jogosultak dönteni. Surján Orsolya szerint az ünnepek és az iskolai szünet kedvezően befolyásolhatják a járvány alakulását, és remélhető, hogy megtörik a fertőzési hullámot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Leteszteltük, meghajtottuk: itt az új debreceni BMW, van mire büszkének lenni!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility