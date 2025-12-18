Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek

A múlt héten 38 300 beteg jelentkezett orvosi rendelőkben influenzaszerű tünetekkel – tájékoztatta Surján Orsolya országos tisztifőorvos az MTI-t.
A megbetegedettek közel fele, pontosan 48,2 százaléka a 14 év alatti korosztályba tartozott, míg a 15–34 évesek a betegek negyedét, 25,7 százalékát adták. A 60 évesnél idősebbek aránya mindössze 8,9 százalék volt.
Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy Magyarországon is azonosították az új típusú influenza A vírust, amely szerepet játszhatott abban, hogy az idén szokatlanul korán, már decemberben átlépte a megbetegedések száma a járványküszöböt. Ez a szint általában csak januárban szokott teljesülni.
A rendelkezésre álló adatok alapján az új vírustörzs nem okoz a korábbiaknál súlyosabb lefolyású megbetegedést.
Surján Orsolya hangsúlyozta, hogy az influenza elleni védőoltás felvétele továbbra is indokolt, mivel az új vírus megváltozott antigénszerkezete ellenére az oltás által biztosított keresztimmunitás védelmet jelenthet a fertőzéssel szemben. A vakcinától részleges védelem várható az új törzzsel szemben, ugyanakkor feltételezhetően hatékonyan megelőzi a súlyos megbetegedéseket és a szövődményeket.
A légúti fertőzések terén nemcsak az influenzavírus van jelen az országban. A laboratóriumi vizsgálatok szerint továbbra is kimutatható a koronavírust okozó SARS-CoV-2, emellett a vizsgált mintákból légúti óriássejtes vírust (RSV), valamint rhino-, humán metapneumovírust és adenovírust is azonosítottak.
Az előző héten 117 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés diagnózisával, közülük 14 ember szorult intenzív terápiás ellátásra.
A jelenlegi járványhelyzet nem teszi szükségessé központi, egységes intézkedések bevezetését – közölte az országos tisztifőorvos. A szükséges járványügyi óvintézkedésekről az egészségügyi intézmények esetében a vármegyei kormányhivatalok jogosultak dönteni. Surján Orsolya szerint az ünnepek és az iskolai szünet kedvezően befolyásolhatják a járvány alakulását, és remélhető, hogy megtörik a fertőzési hullámot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
