Elképesztő méretű tőkebevonásra készül a ChatGPT fejlesztője
Elképesztő méretű tőkebevonásra készül a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI 100 milliárd dolláros tőkebevonásról tárgyal, ami 830 milliárd dollárra emelné a ChatGPT-t fejlesztő cég értékelését – értesült névtelen forrásokból a Wall Street Journal.
A friss tőke olyan időszakban érkezne, amikor az OpenAI világszerte óriási összegeket költ, és sorra köti a megállapodásokat, hogy megőrizze előnyét a mesterséges intelligencia fejlesztésének versenyében. Az Anthropic és a Google fokozódó versenye miatt az OpenAI felgyorsította az új modellek piacra dobását, és bővíti jelenlétét a fejlesztői ökoszisztémában.

Közben a mesterséges intelligencia szektorában lassul a befektetői lelkesedés: egyre többen kételkednek abban, hogy az Amazon, a Microsoft, az Oracle és maga az OpenAI hosszabb távon fenn tudja-e tartani a jórészt hitelből finanszírozott óriásberuházások ütemét. A helyzetet tovább nehezíti a memóriachipek hiánya, amely az egész technológiai ágazatot visszavetheti.

A vállalat állítólag tőzsdei bevezetésen is dolgozik;

éves bevétele jelenleg mintegy 20 milliárd dollár. Piaci pletykák szerint az Amazonnal is tárgyalnak egy 10 milliárd dolláros befektetésről, amely hozzáférést biztosítana a techóriás új mesterségesintelligencia-chipjeihez.

A tervezett tőkebevonás jelentősen tovább növelné az OpenAI pénzügyi tartalékait, amelyek jelenleg is meghaladják a 64 milliárd dollárt. A vállalatot legutóbb egy másodlagos tranzakció során nagyjából 500 milliárd dollárra értékelték.

