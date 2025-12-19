  • Megjelenítés
Elmondta a Mol, hány Fresh Corner hot-dog fogyott idén
Elmondta a Mol, hány Fresh Corner hot-dog fogyott idén

2025 abszolút rekordot hozott a Fresh Corner két ikonikus terméke, a kávé és a hot-dog tekintetében: a régióban 66 millió csésze kávé fogyott, Magyarországon pedig 12,4 millió – olvasható a Mol közleményében A hot-dogok értékesítése szintén csúcson volt 45,5 millió darab régiós, valamint 11,5 milliós hazai eladással.

Összehasonlításképp tavaly 65 millió kávé- és 43 millió hot-dog fogyott összesen.

Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a rekordévhez az is hozzájárult, hogy a Fresh Corner tízéves jubileumán a Mol új területen, a vasúti közönség kiszolgálásában is megjelent.

A Fresh Corner továbbra is a vállalat stratégiai pillére a fogyasztói szolgáltatások területén – olvasható a közleményben.

