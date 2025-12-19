  • Megjelenítés
Halálos repülőbaleset: egykori NASCAR-versenyző is az áldozatok között
Hét ember meghalt csütörtökön, amikor egy Cessna 550-es magánrepülőgép lezuhant az észak-karolinai Statesville repülőterén; az áldozatok között van Greg Biffle egykori NASCAR-versenyző is.

Az észak-karolinai rendőrség közlése szerint a hatóságok úgy vélik, hogy

Biffle és közvetlen családtagjai is a halálos áldozatok között vannak.

A baleset után keletkezett heves tűz miatt azonban a hivatalos azonosítás még nem fejeződött be. A repülőgép egy, Biffle-hez köthető vállalat nevére volt bejegyezve.

A FlightAware repülőgép-követő oldal adatai szerint a gép Floridába tartott, de helyi idő szerint délelőtt 10:15 körül, rossz időjárási körülmények között megpróbált visszafordulni a repülőtérre. A helyi média által közzétett felvételeken a kifutópályán hevesen égő roncsok láthatók.

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács vizsgálócsoportot küld a helyszínre, és várhatóan pénteken ad részletes tájékoztatást a sajtónak.

Az 55 éves Biffle húszéves pályafutása során 19 futamgyőzelmet aratott a NASCAR legrangosabb sorozatában. Utolsó versenyét 2022-ben futotta Talladegában, 2023-ban pedig beválasztották a NASCAR 75 legnagyobb versenyzője közé. A repülőteret a baleset után lezárták, és csak akkor nyitják meg újra, ha a roncsokat teljesen eltávolították a kifutópályáról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

