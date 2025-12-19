Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Január 27-én rendezzük meg a következő online befektetői klubunkat, melynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.

A 2025-ös év meghatározó trendje a mesterséges intelligencia felfutása, a legkülönbözőbb szoftverek használatának berobbanása, az újabb és újabb fejlettebb modellek harcba állítása, az egymással versengő chatmegoldások. A legnagyobb nemzetközi technológiai vállalatok egymásra licitálva jelentik be folyamatos fejlesztéseiket, beruházásaikat, de az országok is egymással versenyeznek a minél nagyobb programok bejelentése tekintetében. Az AI boom húzza magával a részvénypiaci befektetéseket is, de az amerikai gazdaság növekedésében is egyre nagyobb szerepet játszik. Egy ilyen környezetben adódik a kérdés, hogy merre tart ez a folyamat, mennyire túlhúzott ez a szektor és ez a sztori és mik a fundamentumok.

Ide kattintva lehet jelentkezni az eseményre, amely Signature PRO előfizetőinknek díjmentes.

Címlapkép forrása: Portfolio