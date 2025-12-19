  • Megjelenítés
Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!
Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Erősen fejezték be a kereskedést csütörtökön az amerikai tőzsdék a vártnál alacsonyabb inflációs adatot követően, és pénteken is a szemmel látható emelkedésé a főszerep, miután ismét előtérbe került az AI-trade a befektetők szemében. Az európai piacokon azonban már karácsonyi a hangulat, az indexek napközben alig mozdultak. A magyar tőzsde viszont kiemelkedett, a BUX index remekül teljesített, az OTP pedig új történelmi zárócsúcsra került.
Jön a következő befektetői klub!

Január 27-én rendezzük meg a következő online befektetői klubunkat, melynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.

A 2025-ös év meghatározó trendje a mesterséges intelligencia felfutása, a legkülönbözőbb szoftverek használatának berobbanása, az újabb és újabb fejlettebb modellek harcba állítása, az egymással versengő chatmegoldások. A legnagyobb nemzetközi technológiai vállalatok egymásra licitálva jelentik be folyamatos fejlesztéseiket, beruházásaikat, de az országok is egymással versenyeznek a minél nagyobb programok bejelentése tekintetében. Az AI boom húzza magával a részvénypiaci befektetéseket is, de az amerikai gazdaság növekedésében is egyre nagyobb szerepet játszik. Egy ilyen környezetben adódik a kérdés, hogy merre tart ez a folyamat, mennyire túlhúzott ez a szektor és ez a sztori és mik a fundamentumok.

Ide kattintva lehet jelentkezni az eseményre, amely Signature PRO előfizetőinknek díjmentes.

Címlapkép forrása: Portfolio

26,7 milliárdos vétel az OTP-nél

Nagyon érdekes dolog történt ma az OTP részvényével: a kereskedési idő végén, sőt, a hivatalos kereskedési idő után jegyeztek be egy elképesztően nagy volumenű tranzakciót:

756 666 darab részvényt vásárolt valaki, mintegy 26,7 milliárd forint értékben.

Csak hogy kontextusba helyezzük ezt az összeget: a vonatkozó visszavásárlási engedély alapján a nagybank általában ennek a tizedét, 30-60 ezer darab OTP törzsrészvényt szokott rendszerint vásárolni.

kötéslista

Látványosan mutatja a lenti két diagram, hogy a nap utolsó kötése milyen jelentős volt: előbbin azt láthatjuk, hogy ma hány darab OTP-részvényt adtak-vettek a befektetők, utóbbin pedig azt, hogy mekkora értékben.

darab
forgalom

A vétel természetesen az árfolyamon is meglátszott, ennek köszönhetően került új történelmi zárócsúcsra az OTP:

árfolyam
Nagyon erős lett a zárás

A nap végére nagyon jó lett a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index 0,8 százalékos pluszban zárt. Az OTP a maga 1,3 százalékos emelkedésével történelmi csúcson fejezte be a napot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Befektetők, figyelem: megjött az eladási jelzés a tőzsdéken!

Olyan jelzés érkezett most a tőzsdéken, ami okkal bizonytalaníthatja el a befektetőket: itt az ideje az eladásnak? Nézzük meg közelebbről a helyzetet.

Befektetők, figyelem: megjött az eladási jelzés a tőzsdéken!
Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?

A Bernstein elemzőcég szerint az Nvidia részvénye rég nem volt ilyen olcsó és úgy véli, hogy érdemes 2026-ra venni.

Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?
Kis pluszok Európában

Az amerikai piacok emelkedése egy kis lendületet adott az európai tőzsdéknek is, bár számottevő pluszokról nem beszélhetünk:

  • DAX: +0,2%
  • FTSE-100: +0,2%
  • Stoxx 600: +0,1%
Jó hangulatban indul a nap az amerikai tőzsdén

Emelkedéssel indítják a kereskedést az amerikai tőzsdék,

a Dow 0,5 százalékot, az S&P 500 0,7 százalékot, a Nasdaq pedig 1 százalékot emelkedett.

Az elmúlt hetekben jelentős volatilitást mutató AI-trade ma új lendületet kapott, emelkedik az Nvidia és a másik nagy chipgyártó, a Micron Technology is, az Oracle árfolyama pedig arra ugrik, hogy a cég része lesz a TikTok amerikai működéséért felelő konzorciumnak.

TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama

Az Oracle részvényei pénteken mintegy 5 százalékkal emelkedtek, miután a vállalat csatlakozott ahhoz a befektetői csoporthoz, amely átveszi a TikTok amerikai üzletágának irányítását, ezzel elhárítva az alkalmazás betiltásának veszélyét az Egyesült Államokban - írta a Cnbc.

TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama
Elképesztő méretű tőkebevonásra készül a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI 100 milliárd dolláros tőkebevonásról tárgyal, ami 830 milliárd dollárra emelné a ChatGPT-t fejlesztő cég értékelését – értesült névtelen forrásokból a Wall Street Journal.

Elképesztő méretű tőkebevonásra készül a ChatGPT fejlesztője
Tőkét emel a Navigator Investments

Alaptőke-emelésről döntött a Navigator Investments igazgatósága – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Tőkét emel a Navigator Investments
A standard kategóriában folytatja Balogh Petya cége

Még az ünnepek kezdete előtt debütált a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában a hazai startup-ökoszisztéma egyik legaktívabb befektetési és tudásipari szereplője, az STRT Holding Nyrt.. Magyarország közismert angyalbefektetőjéhez, Balogh Petya nevéhez köthető társaság alig 24 hónappal a BÉT Xtend piacán való megjelenését követően kezdeményezte átlépését a szabályozott piacra, amelyhez kapcsolódóan nyilvános részvénykibocsátást (IPO) is végrehajtott. A növekedési és befektetési célok finanszírozását célzó részvényjegyzéssel az STRT végül 1,35 milliárd forint értékben vont be tőkét részvényenként 900 forintos áron.

A standard kategóriában folytatja Balogh Petya cége
Így állnak a tőzsdék koradélután

A koradélutáni órákban lefordultak az irányadó európai tőzsdék, de továbbra is alig vannak mozgások, a Stoxx 600 0,1 százalékot esett, akárcsak a DAX és a CAC-40. míg az FTSE-100 stagnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az amerikai határidős indexek kismértékű emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra, az S&P 500 futures 0,1 százalékot, a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett, míg a Dow 6 pontos mínuszban áll.

Súlyos következményekkel járhat, ha óvatlanul manipulálják a tőkepiacot

A tőkepiacok működésében a kereskedési volumen, vagyis az adott pénzügyi eszköz egy adott időszak alatt forgalmazott mennyisége az egyik leggyakrabban használt mutató a piaci aktivitás és likviditás mérésére. A magas forgalom ugyanakkor nem feltétlenül jelent egészséges vagy természetes piaci érdeklődést: torz piaci viszonyokra, szélsőséges esetben manipulációs kísérletre is utalhat.

Súlyos következményekkel járhat, ha óvatlanul manipulálják a tőkepiacot
Opus-részvényeket vett a cég vezérigazgatója

Opus-részvényeket vásárolt tőzsdei forgalomban a társaság vezérigazgatója, Lélfai Koppány – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Opus-részvényeket vett a cég vezérigazgatója
Csengettek az MBH Bank részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén

Kereskedésindító csengetési ceremóniával ünnepelte az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde, hogy elkezdődött a tőzsdei kereskedés a hitelintézet nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített részvényekkel. Az MBH Bank a tranzakció volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amiben közel 12 ezer befektető vett részt.

Csengettek az MBH Bank részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén
Karácsonyi hangulatban a tőzsdék

Lassan ünnepi hangulatba kerülnek a tőzsdék, az európai részvénypiacokon alig van mozgás, a BUX kissé emelkedik.

Karácsonyi hangulatban a tőzsdék
Mozgásban a lakossági befektetési portfóliók: helye van a részvényeknek, de nem önmagukban

Az elmúlt két év kamat- és hozamfordulatai érezhetően átrendezték a hazai lakosság befektetői gondolkodását. A Portfolio és az MBH Befektetési Bank közös kutatásának eredményei szerint a portfóliók továbbra is erősen állampapír-centrikusak, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a döntésekben már nem kizárólag a biztonság szempontjai dominálnak. Összetettebb szemlélet rajzolódik ki, a portfólióépítés, mint a kockázatkezelés is hangsúlyosabb szerepet kap. Arról, hogy mindez milyen kockázatokat és lehetőségeket hordoz, Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.

Mozgásban a lakossági befektetési portfóliók: helye van a részvényeknek, de nem önmagukban
Most jön a tőzsdei feketeleves – Nem ússzuk meg az AI-lufi kidurranását

Könnyű évük volt a befektetőknek, különösen úgy, hogy az áprilisi tőzsdei zuhanást követően sokkal csúnyábban is alakulhattak volna az események – mondta a Portfolio-nak Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója. Jelenleg elképesztően túlfeszített árazások uralkodnak a piacon, az AI-mánia szinte irreális helyzetet eredményezett, és csak idő kérdése, hogy a befektetők megízleljék a kockázatok keményebb oldalát is. A VIG rövid távon optimista hangulatú, ugyanakkor készen kell állni egy olyan forgatókönyvre is, amikor jobb lesz kockázatkerülő befektetésekben ülve átvészelni a tőzsdei turbulenciát.

Most jön a tőzsdei feketeleves – Nem ússzuk meg az AI-lufi kidurranását
Tőzsdén kívül vettek Opus-részvényeket

Az Opus Global közzétette, hogy a társaság vezető tisztségviselőivel szoros kapcsolatban álló AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő 2025. december 18-án összesen 1 069 519 darab, 25 forint névértékű, névre szóló Opus törzsrészvényt vásárolt tőzsdén kívüli (OTC) ügyletben. Az AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Vida József, az Opus Global igazgatósági elnökének érdekeltsége.

Kis pluszban Európa

A nyitást követő minimális esésekből kis pluszba fordultak a vezető európai indexek, a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot el nem érő emelkedést mutat, míg az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.

Esnek a sportszergyártók

Esnek a nagy európai sportszergyártók részvényei a ma reggeli kereskedésben, miután a Nike tegnap este bejelentette, hogy a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol a vámok és a kínai piac gyengélkedése közepette. A hírre a Nike részvényei több mint 10 százalékot zuhantak a zárás utáni kereskedésben és magával rántotta a Puma és az Adidas részvényeit is az európai kereskedésben, a

Puma 1,9 százalékot, az Adidas 0,5 százalékot esett.

puma
Alig mozdulnak az európai indexek

Kis elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC-40, az FTSE-100 és a Stoxx 600 tegnapi záróértéke körül mozog.

Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén

Kis mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is minimális elmozdulást mutat.

Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén
Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat

A Nike szerint átszervezési programja már félidőnél tart, de a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol, a bejelentés hatására a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal esett.

Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat
Tovább vette saját részvényeit az Opus

Újabb 73 730 darab saját részvényt vásárolt az Opus Global csütörtökön a tőzsdei kereskedésben az április 8-án bejelentett sajátrészvény-vásárlási programja keretében, 544,22 Ft/darab átlagáron, vagyis összesen 40,1 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44,2 millió darab, csoport szinten összesen 163,7 millió darab (23,44%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők

A Wall Streeten mozgalmas pénteki kereskedésre készülnek a befektetők, miután a Goldman Sachs szerint ekkor jár le minden idők legnagyobb opciós állománya - jelentette a Cnbc.

Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az emelkedést hajtotta, hogy megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására nagyot ugrottak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett. Főként az IT- és technológiai cégek húzták a vezető indexeket, de a fogyasztási szektor is támogatta az erősödést.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 1 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,2 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán jegybank (BoJ) kamatdöntése és a friss inflációs adatok zárják a monetáris hetet, ami a jen árfolyamára lehet hatással. A hét zárásaként idehaza a KSH reggel teszi közzé a keresetek októberi alakulását, valamint a népmozgalmi adatokat, amiből a hazai vásárlóerő és bérdinamika alakulására következtethetünk.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 49,5 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 66,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 951,85 0,1% -1,5% 4,0% 12,7% 13,3% 58,9%
S&P 500 6 774,76 0,8% -1,8% 2,4% 15,2% 15,4% 82,6%
Nasdaq 25 019,37 1,5% -2,6% 2,1% 19,1% 18,0% 96,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 001,5 -1,0% -2,3% 0,6% 22,8% 25,4% 83,1%
Hang Seng 25 498,13 0,1% -0,1% -1,7% 27,1% 28,4% -3,8%
CSI 300 4 552,79 -0,6% 0,0% -0,3% 15,7% 15,5% -8,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 199,5 1,0% -0,4% 4,4% 21,5% 19,5% 77,5%
CAC 8 150,64 0,8% 0,8% 2,3% 10,4% 10,4% 47,4%
FTSE 9 837,77 0,6% 1,4% 3,0% 20,4% 20,0% 50,7%
FTSE MIB 44 463,28 0,8% 1,7% 3,8% 30,1% 29,3% 102,3%
IBEX 17 132,6 1,1% 1,5% 8,2% 47,8% 47,5% 113,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 547 0,7% 0,3% 3,3% 38,1% 38,2% 163,2%
ATX 5 190,2 0,2% 0,3% 10,0% 41,7% 44,1% 91,3%
PX 2 630,76 -0,4% 2,7% 7,6% 49,5% 50,0% 160,7%
Magyar blue chipek              
OTP 34 860 1,6% 1,6% 9,6% 60,7% 60,6% 157,5%
Mol 2 830 -1,5% -3,7% -6,0% 3,7% 5,1% 33,5%
Richter 9 680 0,9% 0,5% -0,4% -6,9% -7,9% 32,3%
Magyar Telekom 1 802 0,1% 3,1% 4,9% 41,4% 41,2% 386,4%
Nyersanyagok              
WTI 56,22 0,3% -2,7% -8,6% -22,4% -20,6% 14,5%
Brent 59,84 0,2% -2,5% -7,8% -19,9% -19,3% 14,4%
Arany 4 363,01 0,8% 2,5% 7,7% 66,2% 65,3% 131,6%
Devizák              
EURHUF 387,6 -0,3% 1,3% 0,9% -5,8% -6,0% 8,4%
USDHUF 330,5194 0,0% 1,6% -0,3% -16,8% -16,0% 13,1%
GBPHUF 442,5 -0,2% 1,4% 1,6% -11,1% -11,9% 12,2%
EURUSD 1,1727 -0,2% -0,3% 1,3% 13,2% 12,0% -4,1%
USDJPY 155,4050 0,0% 0,1% 0,1% -1,1% 0,9% 50,3%
GBPUSD 1,3394 0,0% -0,3% 1,9% 6,9% 5,5% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 85 460 -0,9% -7,6% -8,0% -9,5% -14,7% 269,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -0,9% -0,8% -0,3% -10,5% -9,1% 331,8%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,6% -0,2% 5,4% 19,1% 25,5% -594,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,9 -0,6% -2,3% -3,9% 4,2% 6,6% 216,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!

Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában

Címlapkép forrása: Getty Images

Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás

Az ázsiai tőzsdéken ma kisebb esést láthattunk, Európában pedig impulzusra várnak a befektetők. Közben megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására nagyot ugrottak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett. Főként az IT- és technológiai cégek húzták a vezető indexeket, de a fogyasztási szektor is támogatta az erősödést.

Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás

