Karácsonyi hangulatban a tőzsdék

Lassan ünnepi hangulatba kerülnek a tőzsdék, az európai részvénypiacokon alig van mozgás, a BUX kissé emelkedik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékos pluszban van.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 2,4 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,03 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a MBH Bank, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

