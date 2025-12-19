Megmenekül a TikTok Amerikában

Shou Zi Chew a vállalat munkavállalóinak küldött üzenetében arról adott tájékoztatást, hogy a cég, illetve anyavállalata
a kínai ByteDance kötelező érvényű megállapodást írt alá az amerikai befektetői konzorciummal, aminek tagja az Oracle, a Silver Lake és az MGX.
Az üzleti tranzakciót január 22-ig zárják le, amelynek nyomán az amerikai üzletág három új tulajdonosa egyenlő részben összesen 45 százalékos üzletrésszel rendelkezik majd. A megállapodás értelmében 30,1 százalékot birtokolnak a jövőben olyan befektetők, amelyek jelenleg is kötődnek a Byte Dance-hez, míg a részvények 19,9 százaléka marad közvetlenül az eddigi kínai tulajdonos kezében - derül ki a bejelentésből.
A TikTok új amerikai üzletágának élén a jövőben 7 tagú igazgatótanács áll majd, amelyben az amerikai tagok lesznek többségben, és felelősségi körükbe tartozik majd az amerikai magánszemélyek adatainak és az Egyesült Államok nemzetbiztonságának megóvása.
Az amerikai felhasználók személyes adatait a jövőben az Egyesült Államokban, az Oracle által felügyelet adatbázisokban őrzik majd, valamint átírják a TikTok teljes, Egyesült Államokra vonatkozó algoritmusát annak érdekében, hogy a megjelenő új tartalmak mentesek legyenek a külső manipulációtól.
Az Egyesült Államokban még az előző, Biden-adminisztráció idején fogadott el a Kongresszus törvényt arról, hogy amennyiben a kínai tulajdonos nem válik meg az Egyesült Államokban működő üzletágától, akkor a teljes videószolgáltatás elérhetetlenné válik.
Az erre vonatkozó határidőt január 20-i hivatalba lépése óta Donald Trump elnök többször meghosszabbította, és kifejezte szándékát, hogy célja a több tízmillió amerikai felhasználóval rendelkező TikTok megőrzése, működésének biztosítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
