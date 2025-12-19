  • Megjelenítés
Megszűnik a megállapodás az MVM és az E.ON között
Megszűnik a megállapodás az MVM és az E.ON között

MTI
Közös megegyezéssel megszűnik pénteken az MVM csoportnak az E.ON csoporttal 2024. december 16-án kötött adásvételi megállapodása, amely az E.ON Energie Románia 68 százalékos részesedésének, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlásáról szól - tájékoztatott az MVM.

A felek közös döntése alapján

megszűnik az MVM Csoport és az E.ON Csoport között 2024. december 16-án aláírt adásvételi szerződés,

amely az E.ON Energie România 68 százalékos, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos tulajdonrészének megvásárlására vonatkozott.

A közleményében az MVM hangsúlyozza: sajnálattal tudomásul veszi, hogy a román kormány nem támogatja a tranzakciót, annak ellenére, hogy a szerződő felek mindenben együttműködtek a román kormánnyal és a hatóságokkal.

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

