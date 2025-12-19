  • Megjelenítés
Opus-részvényeket vett a cég vezérigazgatója
Opus-részvényeket vett a cég vezérigazgatója

Portfolio
Opus-részvényeket vásárolt tőzsdei forgalomban a társaság vezérigazgatója, Lélfai Koppány – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Az Opus Global közleménye szerint Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója 2025. december 19-én piaci forgalomban összesen 14 026 darab Opus törzsrészvényt vásárolt 543 forint/darab átlagáron.

A teljesítés nettó összértéke 7 616 118 forint.

Az ügyletet követően Lélfai Koppány összesen 444 444 darab Opus törzsrészvénnyel rendelkezik.

