Rákapcsoltak a lengyelek – 380 milliárd forintot öntenek rá energiatárolói projektekre
Rákapcsoltak a lengyelek – 380 milliárd forintot öntenek rá energiatárolói projektekre

Portfolio
A lengyel kormány közzétette azon energiatárolási projektek végleges listáját, amelyek a 4,15 milliárd zloty (mintegy 380 milliárd forint) értékű támogatási programból részesülnek.

A Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap (NFOŚiGW) által publikált rangsor

172 energiatároló-beruházást tartalmaz, amelyeket 2028 végéig építenek meg Lengyelország-szerte

- írta meg a pv magazine.

A projektek együttesen mintegy 3900 MW beépített teljesítményt és körülbelül 14 500 MWh tárolókapacitást jelentenek. Ez nagyjából 3 millió háztartás átlagos napi villamosenergia-fogyasztásának felel meg.

Paulina Hennig-Kloska klíma- és környezetvédelmi miniszter december 16-án tartott sajtótájékoztatóján kiemelte az energiatárolók szerepét az árak stabilizálásában. "A tárolóknak köszönhetően a legolcsóbb megújuló energiát olyan időszakokra is kiterjeszthetjük, amikor az árak magasabbak, például az esti órákban" – fogalmazott.

A pályázati felhívás óriási érdeklődést váltott ki: a beérkezett projektek összértéke meghaladta a 70 milliárd zlotyt (6440 milliárd forint), az igényelt támogatás pedig elérte a 28 milliárd zlotyt (2570 milliárd forint). Ez közel hétszerese a rendelkezésre álló keretnek.

A valóság felülmúlta a legmerészebb várakozásainkat is

– mondta Dorota Zawadzka-Stępniak, az NFOŚiGW elnöke.

Mire lehetett pályázni? A program keretében legalább 2 MW teljesítményű és 4 MWh kapacitású rendszerek kaphatnak támogatást. A kötelező elemek közé tartozik az akkumulátorkonténerek, inverterek és transzformátorok telepítése, valamint a létesítmények tesztelése és üzembe helyezése. Opcionálisan a hálózati csatlakozás és a kapcsolódó infrastruktúra költségei is elszámolhatók.

A támogatás így áll össze: a teljes keretből 3,73 milliárd zloty (340 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatásra, 415 millió zloty (38 milliárd forint) pedig kedvezményes hitelre fordítható. A támogatás a beruházási költségek legfeljebb 45%-át fedezheti, középvállalkozások esetében 55%-át, kisvállalkozásoknál pedig akár 65%-át. A hitelek a jogosult költségek akár 100%-át is lefedhetik.

A program szerinti beruházási támogatás kombinálható a kapacitáspiaci támogatással, azonban a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a kapacitáspiaci kifizetések összege a beruházási támogatás mértékével arányosan csökken.

Nemcsak Lengyelországban, hanem hazánkban is egyre több támogatási lehetőség nyílik 2026 elején energiatárolói fejlesztésekre. A hazai piacról, a kilátásokról és a beruházói lehetőségekről ezekben a cikkekben írtunk részletes elemzést:

Hiánypótló piacfelmérés érkezett: kiderült, mennyibe kerül ma egy energiatároló, és megéri-e beruházni

Az energiatárolás úgy tarolja le Magyarországot, mintha nem lenne holnap

Kiderült, hogy mennyi akkumulátorra van szüksége Magyarországnak - meglepő számok jöttek ki

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

