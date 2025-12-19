Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?

A Bernstein elemzőcég szerint az Nvidia részvénye rég nem volt ilyen olcsó és úgy véli, hogy érdemes 2026-ra venni.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az Nvidia 25-szörös előretekintő P/E rátája az elmúlt tíz év értékeltségét tekintve az alsó tizedben tartózkodik. Ilyen alacsony értékeltség mellett a részvény az elmúlt évtizedben mindössze 13 kereskedési napon forgott - írja a CNBC az elemző alapján.

A Bernstein pénteki jegyzetében kiemelte:

Egy átlagos részvénynél a 25-szörös mutató nem tűnne különösebben olcsónak, de ez az Nvidia

A chipgyártó idén is erős évet produkál: árfolyama 2025-ben eddig 34 százalékot emelkedett, jócskán felülteljesítve az S&P 500 index 16 százalékos növekedését. Ugyanakkor elmarad a a félvezetőszektort követő index 41 százalékos ralijától. Az elmúlt hónapban a részvény mintegy 7 százalékot veszített értékéből. A befektetők aggodalmai főként a vállalat jelentős tőkekiadásai és a GPU-k iránti kereslet fenntarthatósága körül forognak, annak ellenére, hogy a cég nyeresége továbbra is rendre felülmúlja a várakozásokat.

A Bernstein szerint azonban a részvény jól pozicionált a következő évre.

A ház felülsúlyozási ajánlást tart érvényben a papírra, 275 dolláros célár mellett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ