  • Megjelenítés
FONTOS Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!
Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?
Üzlet

Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?

Portfolio
A Bernstein elemzőcég szerint az Nvidia részvénye rég nem volt ilyen olcsó és úgy véli, hogy érdemes 2026-ra venni.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Nvidia 25-szörös előretekintő P/E rátája az elmúlt tíz év értékeltségét tekintve az alsó tizedben tartózkodik. Ilyen alacsony értékeltség mellett a részvény az elmúlt évtizedben mindössze 13 kereskedési napon forgott - írja a CNBC az elemző alapján.

A Bernstein pénteki jegyzetében kiemelte:

Egy átlagos részvénynél a 25-szörös mutató nem tűnne különösebben olcsónak, de ez az Nvidia

A chipgyártó idén is erős évet produkál: árfolyama 2025-ben eddig 34 százalékot emelkedett, jócskán felülteljesítve az S&P 500 index 16 százalékos növekedését. Ugyanakkor elmarad a a félvezetőszektort követő index 41 százalékos ralijától. Az elmúlt hónapban a részvény mintegy 7 százalékot veszített értékéből. A befektetők aggodalmai főként a vállalat jelentős tőkekiadásai és a GPU-k iránti kereslet fenntarthatósága körül forognak, annak ellenére, hogy a cég nyeresége továbbra is rendre felülmúlja a várakozásokat.

Még több Üzlet

Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Családi kisvállalkozásból a régiós élmezőnybe: nagy dobásra készül a tatabányai csavarkereskedő

TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama

A Bernstein szerint azonban a részvény jól pozicionált a következő évre.

A ház felülsúlyozási ajánlást tart érvényben a papírra, 275 dolláros célár mellett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility