Súlyos következményekkel járhat, ha óvatlanul manipulálják a tőkepiacot

A tőkepiacok működésében a kereskedési volumen, vagyis az adott pénzügyi eszköz egy adott időszak alatt forgalmazott mennyisége az egyik leggyakrabban használt mutató a piaci aktivitás és likviditás mérésére. A magas forgalom ugyanakkor nem feltétlenül jelent egészséges vagy természetes piaci érdeklődést: torz piaci viszonyokra, szélsőséges esetben manipulációs kísérletre is utalhat.

Az értékpapír-kereskedési piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet (MAR) szerint minden olyan kereskedési magatartás, amely hamis vagy félrevezető jelzést ad vagy adhat a keresletre, kínálatra vagy árra vonatkozóan, piaci manipulációnak minősülhet. A magas forgalmi arányt mutató kereskedés tehát komoly veszélyeket jelenthet a piaci integritás és a befektetői bizalom szempontjából. Van azonban néhány gyakorlati módszer, amellyel megelőzhető a forgalom félrevezető értelmezése vagy nem szándékos manipulálása.

A kereskedési volumen emelkedése alapvetően aktivitásnövekedést, a piaci érdeklődés erősödését jelzi. A klasszikus technikai elemzés szerint a volumen trendmegerősítő indikátorként szolgál, vagyis egy árfolyamemelkedést erős forgalom mellett tartósnak, gyengülő volumen mellett pedig kifulladónak tekintenek. A gyakorlatban azonban a volumen és az információtartalom közötti kapcsolat nem mindig szoros. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kereskedési aktivitás és a volumen között fennáll ugyan erős korreláció, ugyanakkor a volumen és a hozamok közötti kapcsolat gyakran gyenge vagy hiányzik.

A hirtelen megnövekedett forgalom nem feltétlenül jelez valós piaci információt.

Lehet pusztán technikai vagy strukturális eredetű, például rövidtávú algoritmikusaktivitás, statisztikai arbitrázs vagy okozhatják likviditáskereső robotok. Az ilyen tartalom nélküli volumenemelkedést likviditási illúziónak nevezzük. Ez a jelenség félrevezető jelzést adhat a piac többi szereplőjének, akik követő magatartással reagálhatnak azt feltételezve, hogy az emelkedés mögött valós információ áll.

Különösen veszélyes, ha a magas forgalmat valakik tudatosan generálják abból a célból, hogy az ár vagy a kereslet/kínálat mesterségesen befolyásolható legyen. A MAR 12. cikke értelmében minden olyan tranzakció, amely „valószínűleg hamis vagy félrevezető jelzést ad” a keresletről, kínálatról vagy árakról, manipulációnak minősülhet. Ide sorolható például a wash trade, az azonos szereplők közötti adásvétel, az önkötés, a layering, a hamis vételi és eladási megbízások egymásra építése, és a megbízáshalmozás, a megbízások rövid időn belüli visszavonásának gyakorlata is, amelyek célja jellemzően a forgalom és a likviditás illúziójának megteremtése.

Az uniós szabályozás a pénzügyi piacok integritását és átláthatóságát a MAR és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek útján védi. A MAR hatálya kiterjed minden szabályozott piacon (BÉT), multilaterális (MTF – BÉT Xtend) és szervezett kereskedési rendszeren (OTF) forgalmazott pénzügyi eszközre. A kapcsolódó bizottsági rendelet a teljesség igénye nélkül részletesen felsorolja a manipulációs magatartásformákat, köztük azokat, amelyek forgalmi minták torzításán alapulnak.

A piaci manipuláció nem csak az ár mesterséges befolyásolását jelentheti, hanem a volumen torzítását is, ha az a befektetők számára félrevezető képet alakít ki egy pénzügyi eszköz forgalmi megítéléséről. A piacfelügyeleti hatóságoknak emellett figyelmet kell fordítaniuk az abnormális forgalmi mintákra is, mivel azok a befektetői bizalom sérüléséhez vezethetnek. A magas forgalommal járó, de fundamentálisan nem indokolt mozgások kockázatot hordoznak, mert félrevezetik a befektetőket a kereslet valós mértékét illetően, mesterséges ármozgásokat generálhatnak, likviditási illúziót kelthetnek. Ez különösen az alacsony forgalmú és kis kapitalizációjú részvények esetében veszélyes.

A három tényező együttes vagy külön teljesülése által csökkenhet a tőkepiacba vetett bizalom, szélsőséges esetben pedig a tőkepiac kiszáradhat. Szabályozói oldalról kockázati szempont az is, hogy az egy szereplő vagy csoport részéről végrehajtott ügyletmennyiség a napi összforgalomhoz viszonyítva meghatározó mértékben torzíthatja a keresleti-kínálati viszonyokat és a piac többi szereplője számára téves jelzést küld.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) már több eljárásában is felhívta már a figyelmet a MAR szerinti tiltott piaci manipuláció megállapításakor, hogy a vizsgált ügyletek, más tényezők együttes figyelembevétele és értékelése mellett a napi forgalom meghatározó. Így a 30%-nál nagyobb, de különösen a napi forgalom többségét kitevő arányok, más tényezők együttes figyelembevétele és értékelése mellett, akár erős indikátorai is lehetnek a piaci manipulációnak. A felügyeleti gyakorlat azt mutatja, hogy a napi forgalmi arány minél magasabb aránya, például 50% feletti értékek alapján a kockázat jelentősen megnövekszik, főleg, ha egybefüggő időszakon keresztül figyelhető meg az ilyen jellegű magatartás a kereskedésben. Nem szükséges és a piacfelügyeleti eljárásokban sem tényállási elem a manipulációra vonatkozó szándék megléte, arra alkalmassága alapján is minősülhet a kereskedés jogsértőnek.

A magas forgalmú kereskedés kockázatainak kezelésekor a felügyeleti, intézményi és befektetői szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. Az uniós tagállami felügyeleteknek folyamatosan monitorozniuk kell a forgalmi adatokat és mintákat, annak érdekében, hogy a forgalom alakulását torzító stratégiát már korai szakaszban kiszűrjék és proaktív módon, a jogsértés megelőzése érdekében fel is hívják a befektetők figyelmét arra, hogy a kereskedési magatartásban azonosított mintázat folytatása miatt piacfelügyeleti eljárás indulhat el velük szemben.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a befektetési döntéshozók a jelzések alapján a kockázatok mérlegelését követően változtatnak kereskedési szokásaikon, és ilyenkor azzal is szembesülnek, hogy a háttérből a kereskedési folyamatokat valaki valóban aktívan nyomon követi.

A befektetési szolgáltatóknak belső kontrollrendszereikben (compliance, trade surveillance) külön figyelmet kell fordítaniuk a volumengeneráló stratégiák azonosítására. Az egyéni és intézményi befektetőknek érdemes körültekintően értelmezniük az aktuális és historikus kereskedési adatokat. A volumen elemzését mindig célszerű összevetni az ármozgással, a fundamentális hírekkel és a részvényre jellemző átlagos piaci viszonyokkal. Ha az ár alig mozdul, miközben a volumen ugrásszerűen emelkedik és behatárolható időszak alatt így is marad, az gyakran a mesterséges forgalom indikátora is lehet.

Összegezve tehát, a magas forgalmi arányt mutató kereskedés önmagában nem problémás, amennyiben az organikus piaci érdeklődés eredménye. A felügyeleti hatóságoknak nagy felelőssége van abban, hogy a forgalom egészséges növekedésnek ne akadályozói legyenek, hanem védjék a tisztességes piaci szereplők által alakított folyamatokat.

Amikor azonban a volumen mögött nem áll valós információs vagy fundamentális háttér, a befektetők téves jelzéseket kaphatnak, és a piaci árak eltávolodhatnak a valós értékektől. A tudatos piaci szereplők – kibocsátók, befektetők és felügyeletek – számára elengedhetetlen, hogy a napi forgalmi arányokat ne csupán statisztikai adatként kezeljék, hanem proaktívan értelmezzék és szükség esetén riasztási mechanizmusokat alkalmazzanak.

Az uniós jogalkotó ezzel összhangban a MAR-ban egyértelműen meghatározta, hogy a félrevezető jelleget öltő kereskedés, akár szándékosan, akár jóhiszeműen hajtották végre, a piaci manipuláció tilalmába ütközik. A tudatos, fegyelmezett befektetői magatartás, a többdimenziós adatértelmezés és a felügyeleti hatóságok proaktív felügyeleti gyakorlata egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a magas forgalmú kereskedés ne torzítsa a piaci folyamatokat és a tőkepiac megőrizze legfontosabb értékét: a bizalmat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

