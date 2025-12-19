TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama

Sou Zi Csu vezérigazgató egy csütörtöki belső levélben közölte, hogy a közösségi platform amerikai részlegét egy közös vállalkozás veszi át. Ebben az Oracle mellett a Silver Lake és az abu-dzabi székhelyű MGX is részt vesz. A megállapodás 2025. január 22-én lép hatályba.

Az egyezség megakadályozza a népszerű videómegosztó alkalmazás betiltását az Egyesült Államokban. Joe Biden elnök korábban olyan törvényt írt alá, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelte a kínai anyavállalat, a ByteDance amerikai üzletágának leválasztását. Donald Trump elnökként többször is meghosszabbította a leválasztás határidejét, majd szeptemberben végrehajtási rendeletet írt alá, amelyben jóváhagyta az erről szóló tervet.

Az Oracle feladata lesz a TikTok nemzetbiztonsági előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése.

A vállalat felhőalapú adatközpontjaiban tárolják majd az érzékeny amerikai felhasználói adatokat.

A megállapodás az Oracle számára egy meglehetősen viharos időszak végén érkezik. A héten a részvények gyengültek, miután kiderült, hogy elakadtak a Blue Owl Capitallal folytatott, 10 milliárd dolláros adatközpont-beruházásról szóló tárgyalások. Ez felerősítette azokat az aggodalmakat, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok kiépítésének kockázatos finanszírozásával kapcsolatosak.

A TikTok-hírre 5 százalékos pluszba ugrott ma az árfolyam nyitás előtt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images