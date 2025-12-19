  • Megjelenítés
TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama
Üzlet

TikTok-hírre ugrik ma az Oracle árfolyama

Portfolio
Az Oracle részvényei pénteken mintegy 5 százalékkal emelkedtek, miután a vállalat csatlakozott ahhoz a befektetői csoporthoz, amely átveszi a TikTok amerikai üzletágának irányítását, ezzel elhárítva az alkalmazás betiltásának veszélyét az Egyesült Államokban - írta a Cnbc.

Sou Zi Csu vezérigazgató egy csütörtöki belső levélben közölte, hogy a közösségi platform amerikai részlegét egy közös vállalkozás veszi át. Ebben az Oracle mellett a Silver Lake és az abu-dzabi székhelyű MGX is részt vesz. A megállapodás 2025. január 22-én lép hatályba.

Az egyezség megakadályozza a népszerű videómegosztó alkalmazás betiltását az Egyesült Államokban. Joe Biden elnök korábban olyan törvényt írt alá, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelte a kínai anyavállalat, a ByteDance amerikai üzletágának leválasztását. Donald Trump elnökként többször is meghosszabbította a leválasztás határidejét, majd szeptemberben végrehajtási rendeletet írt alá, amelyben jóváhagyta az erről szóló tervet.

Az Oracle feladata lesz a TikTok nemzetbiztonsági előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése.

A vállalat felhőalapú adatközpontjaiban tárolják majd az érzékeny amerikai felhasználói adatokat.

Még több Üzlet

Jól indul a nap az amerikai tőzsdéken - Meddig tart a lendület?

Családi kisvállalkozásból a régiós élmezőnybe: nagy dobásra készül a tatabányai csavarkereskedő

Rákapcsoltak a lengyelek – 380 milliárd forintot öntenek rá energiatárolói projektekre

A megállapodás az Oracle számára egy meglehetősen viharos időszak végén érkezik. A héten a részvények gyengültek, miután kiderült, hogy elakadtak a Blue Owl Capitallal folytatott, 10 milliárd dolláros adatközpont-beruházásról szóló tárgyalások. Ez felerősítette azokat az aggodalmakat, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok kiépítésének kockázatos finanszírozásával kapcsolatosak.

A TikTok-hírre 5 százalékos pluszba ugrott ma az árfolyam nyitás előtt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility