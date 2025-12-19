Tőkét emel a Navigator Investments

A társaság jegyzett tőkéje 14 millió forinttal 631,5 millió forintra emelkedik, mégpedig zártkörű forgalomba hozatal keretében, pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott új „A” sorozatú törzsrészvények útján.
Ennek részeként 1,4 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, 90 forint kibocsátási árú, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek mindenben megegyező jogokat biztosítanak a korábban forgalomban lévő „A” sorozatú részvényekkel.
A kibocsátás összértéke 126 millió forint,
ebből 14 millió forint növeli az alaptőkét, míg a névértéket meghaladó 112 millió forint ázsióként a társaság tőketartalékába.
Az emelést követően a Navigator Investments alaptőkéje 631,5 millió forint, amely 57,2 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből és 5970 darab, egyenként 10 ezer forint névértékű, névre szóló „H” sorozatú kamatozó részvényből áll.
Címlapkép forrása: Portfolio
