Minden önkormányzat nyert a közvilágítási pályázaton
Megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban, több mint 1200 nyertese van az ágazati programcsomagnak - közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook-oldalán.

A vidéki kistelepülések

a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu Programmal közös felhívásban.

A meghosszabbított benyújtási határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel. Az Energiaügyi Minisztérium kipótolja a hiányzó forrásmennyiséget, így

minden pályázat támogatható, az erről szóló hivatalos értesítés megjelent a pályázatkezelő honlapján.

Az ötezer alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbakra az utcai lámpatesteket.  A kistelepülésektől az elszámolható költségeket teljes egészében átvállalja a kormány. Az elnyert forrás akár teljes egészében előlegként is kifizethető. Az igényelt támogatás átlagosan 17,7 millió forint. A kérelmezett összegek széles sávban szórnak: a Vas vármegyei Nagymizdó 315 ezer forintra számíthat, a skála túlsó végén a maximum 50 millió forintot a lehető legszorosabban megközelítő Balatonfűzfő áll.

A Jedlik Ányos Energetikai Program mostanra összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el. 2026 elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését és a vállalati energiahatékonyság javítását célzó pályázati lehetőségek összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel - közölték.

