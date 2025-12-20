Napelemesek százezreit érinti az új kötelezettség – de továbbra sem világos, hogy mi lesz a büntetés

Értesüléseink szerint nem halad valami jól a hazai háztartási napelemes rendszerekre vonatkozó, a lakosságot és az invertergyártókat érintő, 2025 júliusától élő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Az invertergyártók jelentős része mindeddig nem szerződött le az erre a célra kijelölt központi adatközponttal, és egyelőre a lakosság már működő inverterei nagy részének "kötelező" regisztrálása is várat magára. A kötelezettség bevezetése több szempontból aggályos lehet, és továbbra sem egyértelmű, hogy a megfogalmazott célok eléréséhez miért van szükség ilyen tömegben ennyire részletes adatokra.

Iparági hírek szerint december elejéig egyetlen nyugati invertergyártó sem szerződött le az erre a célra kijelölt központi adatközponttal, a FEAK Zrt.-vel. A 2025 júliusától élő háztartási méretű kiserőművekre (HMKE-k) vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség önmagában is felvet egyebek mellett adatvédelmi kérdéseket is, de még az sem teljesen világos, hogy

a kötelezettséget nem teljesítő, többségében lakossági napelemesek milyen szankciókra számíthatnak

- miközben az már biztosnak látszik, hogy más érintetteknek súlyos következményekkel kell szembenézniük.