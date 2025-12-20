Senki sem téved, mégsem látjuk a teljes igazságot a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligenciáról szóló viták sokszor ugyanarról a jelenségről szólnak, mégis eltérő következtetésekhez vezetnek. Nem feltétlenül azért, mert bárki tévedne, hanem mert minden szereplő más részét látja ugyanannak az „elefántnak” és saját érdekei mentén értelmezi azt. Vannak, akik gyorsítanák az alkalmazását, míg mások inkább fékeznék a folyamatokat. Az AI valódi hatása azonban csak akkor válik érthetővé, ha ezeket a nézőpontokat és eltérő ösztönzőket együtt vizsgáljuk.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A mesterséges intelligencia olyan, mint egy elefánt. Bár ez egy szokatlan és meglepő hasonlat, mégis sok igazságot rejt. A párhuzamhoz az alapgondolatot a vak bölcsekről és az elefántról szóló indiai tanmese adta. A történet arról szól, hogy egy indiai falu lakói még sosem láttak elefántot. A faluba érkezik egy vándorcirkusz és velük van egy elefánt is. A falu vak bölcsei kíváncsiak, ezért elhatározzák, hogy megpróbálják megismerni, hogy miféle szerzetről van szó. Körbe állják és elkezdik tapogatni. Mindannyian ugyanazt az állatot fogják, mégis mást mondanak róla. Aki a lábát fogja, egy robosztus oszlopra gondol. Egy rusztikus falat érez, aki a hátát tapogatja, egy nagy legyezőt képzel maga elé, aki a fülét simítja és egy hosszú, rugalmas csövet érez, aki az ormányához nyúl. Bár senki nem téved közülük, mégsem látja egyikük sem a teljes igazságot. A tanmese egyszerű, mégis évezredeken átívelő üzenetére ma is érdemes figyelnünk. A valóságnak számos arca lehet, és a teljes képet igazán csak akkor érthetjük meg, ha több perspektívát is összeillesztünk.

Pontosan így működik ma az AI-világ is. Számos írás, vélemény születik a témában, sokszor egymásnak ellentmondó információkkal. Sokak szerint lemarad, aki kimarad, ezért minden erőforrást a mesterséges intelligenciára kell fordítani és teljes erőből előre kell futni. Van aki szerint pedig minden, ami most történik, csak egy hype, egy nagyra fújt lufi, ami hamarosan kidurran, ezért érdemes tőle távol maradni. Egy fehér, és egy fekete. Köztük pedig a szürke minden árnyalata. Nehéz eligazodni ebben a vélemény áradatban, mert a szereplőket egyenként hallgatva úgy tűnik, hogy részben mindenkinek igaza van.

De akkor mit tehetünk? Merre induljunk?

A megoldás most is a bevált módszer, amivel összetett problémákat érdemes megközelíteni. Fel kell szeletelnünk az elefántot. Persze csak képletesen.

1. Az elefánt lábai - a Big Tech szektor. Ahol az AI verseny már nem csak üzlet, hanem létkérdés

Az AI-fejlesztések első és legmeghatározóbb motorjai a Big Tech szektor óriásvállalatai, mint például a Google, a Microsoft és az OpenAI, vagy éppen az Amazon. Ők azok, akik a leggyorsabban, a legnagyobb erőforrással és a legagresszívebben mozognak ebben a témában. A nyelvi modelljeiket és kapcsolódó megoldásaikat könnyen és gyorsan tudják közzé tenni globális szinten több millió felhasználójuk felé. Ehhez az infrastruktúrájukat növelni és gyorsítani kell. A megnövekedett számítási kapacitás kiszolgálásához új adatközpontokat kell létrehozniuk, amelyek működtetéséhez energiára van szükségük. Ez közvetve az energiaszektor innovációját is megköveteli. Az elektromos hálózatok fejlesztése, a megújuló energiaforrások bekötése és az energiahatékonyság növelése mind-mind része annak a nagyobb ökoszisztémának, amelyet ennek a szektornak az AI versenye alakít. Mindez olyan globális hullámokat hozott létre, amelyre iparági előzmény gyakorlatilag nincs.Távolról nézve talán a motorizáció, az elektromosság és az internet térhódítása járt hasonló hatással, de nem ilyen rövid idő alatt, és sokak szerint az AI ezeknél jóval jelentősebb változást fog hozni a világban.

A technológiai óriások kritikus szerepét tovább növeli, hogy miközben diktálják a tempót és rohannak előre az AI megoldásaikkal, addig a hátteret adó technológiát és infrastruktúrát is ők szolgáltatják. Különböző kapcsolódási pontokon, API-kon, modelleken, adatközpontokon, felhő szolgáltatásokon keresztül gyakorlatilag minden ráépülő megoldás tőlük függ.

A technológiai óriások számára az AI így már nem csak egy opcionális fejlesztési irány, hanem létkérdés. Vagy építik tovább a technológiai dominanciájukat, vagy néhány éven belül más veszi át a helyüket.

Az ő egyértelmű és érthető érdekük, hogy a befektetett dollármilliárdok megtérüljenek. Ezért minden lehetőséget megragadnak, hogy egyéni és vállalati felhasználóikat sürgessék és rábírják az AI szolgáltatásaik használatára. Ha lehet, szép szóval és vonzó ajánlatokkal, de ha kell, akkor egyoldalú szerződés módosításokkal vagy bújtatott félelemkeltéssel.

2. Az elefánt háta - a szabályozás. Egyensúlyt kell találni a biztonság és az innováció között

A világ országai egyszerre akarnak versenyképesek lenni és biztonságosak maradni. Szeretnének teret adni a mesterséges intelligencia fejlődésének, de közben meg akarják tartani a kontrollt. Ez a kettős cél azonban sokszor egymásnak feszül.

Az USA gyors és piaci alapú, az EU óvatos és szabályozásorientált, míg Ázsia (különösen Kína és Szingapúr) stratégiai beruházásokkal igyekszik előre menekülni. A különbségek óriásiak, de a dilemmák mindenhol ugyanazok. Olyan szabályok kellenek, amelyek rugalmasak, de mégis megfelelően védenek. Maradjon erős kontroll, de legyen tér a fejlődésnek és az innovációnak. Nem könnyű feladat.

A valódi kihívás azonban nem maga a kezdeti szabályalkotás, hanem az időzítés és az alkalmazkodás. Ahogy a sétáló elefánt háta is lépésről-lépésre változik, úgy az AI világ is folyamatosan mozgásban van. Napról-napra hol új piacokat nyit, hol meglévő rendszereket forgat fel. Ha túl korán húzzuk meg a határokat, elfojtjuk az innovációt, míg ha túl későn, akkor már csak a következményeket próbáljuk kezelni, rosszabb esetben helyrehozni.

A jövőt azok az országok fogják nyerni, amelyek áramvonalassá tudják formálni az elefánt hátát, azaz képesek lesznek alakváltó technológiához alakváltó szabályozást teremteni. Egy olyan dinamikus, adaptív szabályozói keretrendszert, amely képes együtt fejlődni azzal, amit szabályozni hivatott.

A jó szabályozáshoz idő és figyelem szükséges. Majd a kialakított szabályokat a piacnak meg kell értenie és be kell építenie a működésébe, végül a szabályozónak ezt közvetve ellenőriznie kell.

Ebből a nézőpontból a lassabb és megfontolt haladás tűnik célra vezetőnek.

3. Az elefánt ormánya - a vállalatok. Ahol az AI csak akkor értékes, ha konkrét üzleti problémát old meg

Az elefánt ormánya rugalmas, irányítható, funkcionális, de kell hozzá fókusz és tudatosság. A vállalatok számára az AI már nem futurisztikus vízió, hanem a következő évek versenyképességének kulcsa. De egy sokszínű szektorról beszélünk, ezért érdemes a vállalatokat méretük és AI-al kapcsolatos céljuk szerint szétválasztani.

Vállalati méret alapján kirajzolódik, hogy

a startupok lépnek a leghamarabb, ők emelik be legelőször az új technológiákat. Gyors kísérletezéssel képesek új üzleti modelleket létrehozni. Mivel nincs bejáratott szolgáltatási körük, ezért mindent az AI köré tudnak építeni. Mindezt minimális ráfordítással, így az esetleges kudarcból eredő kockázat is elviselhető.

a kis- és középvállalkozások szolgáltatási köre jól bejáratott, megszokott folyamatokkal, kialakult ügyfélkörrel és ezekhez igazított költségekkel rendelkeznek. Egy sikertelen AI bevezetés ezt az egyensúlyt meg tudja billenteni, ami már jelentős kockázatot is jelenthet a cég számára. Ezért ez a vállalati kategória inkább jól megfogható, gyors megtérülést hozó felhasználói eseteket keres.

a nagyvállalatok hamar észlelik a lehetőségeket, de a rideg vállalati szabályozás, a kötött szervezeti hierarchia, az integrációs kihívások és a puha adatminőség miatt csak lassan tudnak előre lépni és akkor is leginkább csak egy próba AI projektet tudnak elindítani. Ha ez eredményes, akkor a következő évre már betervezhető dedikált büdzsé erre a célra is. Kitartó és következetes munkával pedig pár év alatt ez jelentős összeg és erőforrás is lehet, ami már meghatározó AI fejlesztéseket is eredményezhet a vállalatnak.

A fenti vállalat típusokon belül pedig elmondható, hogy

méretüktől függetlenül számos vállalat kínál más vállalatoknak AI megoldásokat. Ők a szállítók. Fontos őket külön kiemelni, mert nekik üzleti érdekük, hogy hangosan harsogják, hogy aki lemarad, az kimarad. Próbálnak az érzelmekre hatni, félelmet kelteni, minden eszközt, fórumot megmozgatnak annak érdekében, hogy minél többen, minél gyorsabban induljanak el az AI útján. Viselkedésük érthető, hiszen üzleti sikerül függ ettől, ugyanakkor ennek sokszor az a következménye, hogy átgondolatlan AI projektek indulnak, amelyek így eleve kudarcra vannak ítélve.

velük szemben áll a megrendelői oldal. Bejáratott szolgáltatási portfolióval, éves gazdasági tervekkel. Sok hype-ot láttak már, ahol a szállítók azonnali csodát, kimaradás esetén pedig teljes összeomlást vizionáltak. Pontos tervek, jól kitalált felhasználói esetek és stabil megtérülési számítások nélkül nem írnak alá biankó csekkeket, bármilyen szép bemutatót is tartanak az AI szállítók. Hisznek az AI-ban és tudják, hogy ébernek kell lenniük, de a rohanásban nem hisznek, ők inkább megfontolva, de biztosan szeretnek haladni.

4. Az elefánt füle - az egyének. Az AI mint új alapkészség, nem futurisztikus extra

Végül elérkeztünk az egyéni szinthez. Ez gyakran a leginkább alulértékelt réteg, pedig itt dől el, hogy az AI valóban társadalmi hatású technológia lesz-e. Mivel a BigTech óriásvállalatok üzleti érdeke, hogy a meglévő felhasználóik elkezdjék használni az AI-al kapcsolatos szolgáltatásaikat, valamint erre építve új ügyfeleket tudjanak bevonzani, ezért könnyen és olcsón elérhetővé teszik az új fejlesztéseiket. Ez a verseny az átlag felhasználók számára kifejezetten előnyös, mert minden erőfeszítés és anyagi ráfordítás nélkül hozzá tudnak jutni a jobbnál-jobb megoldásokhoz. Persze, aminek nincs ára, sokszor az a legdrágább. Adatainkkal, privát életünk egy szeletével fizetünk érte.

Az AI hatása ugyanakkor az egyének szintjén a leglátványosabb. Elég egy okostelefon, rajta néhány applikációval és elboldogulunk a világ minden nyelvén. Bármilyen tudománnyal kapcsolatban feltehetünk bármilyen kérdést és érthető választ fogunk kapni. Kérhetünk összefoglalót könyvekről, filmekről, napi hírekről, politikáról, bulvárról. Befényképezhetjük az orvosi vizsgálataink ambuláns lapjait és kapunk hozzá közérthető magyarázatot, de könnyen megérthetünk hivatalos jogi, közigazgatási vagy más szakterületi szövegeket is. Vagy csak egyszerűen beszélgethetünk a mesterséges intelligenciával. Bármikor. Bármiről.

Zsebünkbe költözött a mindentudás fája, tele gyümölccsel. Állítólag ezért egyszer már kidobtak minket a Paradicsomból. Érdemes ezt észben tartani, de talán tanultunk az előző esetből és most körültekintőbbek leszünk.

Ugyanis ritka lehetőséghez jutottunk. Aki képes beemelni az AI-t a napi rutinjába, az ugrásszerűen tudja növelni a termelékenységét, legyen mérnök, ügyvéd, orvos, tanár vagy diák. Bárki. Bárhol.

Az egyén a metaforánkban az elefánt füle. Elsőre nem tűnik különösebben fontosnak, de meghatározó és nélkülözhetetlen része a teljes a képnek. A technológia végső soron akkor csak válik valóban valódi értékké, ha az emberek kezében hasznos eszközzé alakul.

Az elefánt már a szobában van

Az AI megítélése ma még eltérő vélemények mentén zajlik. Fontos, hogy nem az a cél, hogy valamelyik oldal mellé álljunk, hanem hogy képesek legyünk a teljes képet értelmezni. A mesterséges intelligencia nem egyik napról a másikra alakítja át a gazdaságot, ugyanakkor a versenyfeltételeket már most is formálja.

Ahogy a tanmesében, nem az számít, ki mit tapint ki először, hanem az, hogy képesek legyünk felismerni, hogy mindannyian ugyanannak az egésznek egy részét látjuk.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images