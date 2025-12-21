  • Megjelenítés
A mai az év legsötétebb napja – Ekkor jön a fordulat
A mai az év legsötétebb napja – Ekkor jön a fordulat

December 21-e a téli napforduló napja, vagyis ezen a napon a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka.

Ma, advent utolsó vasárnapján, 16:03 órakor következik be a téli napforduló. Ez azt jelenti, hogy a mai napon tart legtovább a sötétség, ugyanakkor innentől, ha csak lassan is, de elkezdenek rövidülni az éjszakák és hosszabbodni a nappalok.

Ma Budapesten 07:28-kor kelt a nap, és 15:54-kor nyugszik majd le.

December 22-én már egy perccel tovább tart a nappal.

A nappalok hosszabbodása és az éjszakák rövidülése egészen június 21-ig, a nyári napfordulóig tart.

A HungaroMet előrejelzése szerint

az időjárás csak fokozza az érzetet, hogy a mai a legrövidebb nap, ugyanis borult, párás idő várható.

A rétegfelhőzet csak rövid időre, kisebb körzetekben szakadhat fel, nagyobb eséllyel a Tiszántúlon.

Szitálás gyakorlatilag bárhol előfordulhat. A hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul – a magasabb értékekre ott lehet számítani, ahol elvékonyodik a felhőzet, máshol alig emelkedik a hőmérő higanyszála a reggeli hőmérsékletekhez képest.

