A napelemes iparág válságjeleit mutatja a legújabb kínai sikerágazat

Az elmúlt években meredeken csökkentek az akkumulátoros energiatároló rendszerek költségei, és elemzői várakozások szerint a tendencia a következő időszakban is kitart majd. A technológia elterjedésének kilátásai, illetve a felhasználók szempontjából kedvező jelenség ugyanakkor olyan folyamatokat is takar, amelyek már a gyártó vállalatok jelentős részének jövedelemtermelő és életképességét is veszélyezteti. A globális ellátást domináló Kína a napelemes iparágban elszenvedett károkból tanulva most idejekorán meg kívánja védeni a tisztatechnológia-exportja legjövedelmezőbb területének számító akkumulátorgyártó ágazatot a túlkínálat és az agresszív árverseny kedvezőtlen hatásaitól.

Kína központi intézkedésekkel igyekszik megfékezni az akkumulátorgyártó iparágában zajló irracionális versenyt. A kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium bejelentése szerint

azonnali lépéseket fog tenni az agresszív árverseny visszafogására,

mivel az az érintett vállalatok destabilizálásával fenyeget és akadályozza a fenntartható ipari növekedést.

A szaktárca november végi ülésén ígéretet tett arra, hogy felgyorsítja a célzott politikák és intézkedések végrehajtását a villamosenergia- és akkumulátoros energiatárolási iparágban az „irracionális verseny” megfékezése érdekében - számolt be a pv magazine.

Az állami támogatásokkal felpumpált ágazatban a túlkínálat és az agresszív ajánlattételi gyakorlat hatására olyan mértékben csökkentek a haszonkulcsok, hogy az már

veszélyezteti számos szereplő életképességét.

A világ messze legnagyobbjának számító kínai akkumulátorgyártó iparág árellenőrzésekkel, szigorúbb szabványokkal, valamint a minőséget védő és a hosszú távú stabilitást biztosító reformok bevezetésével lenne úrrá a helyzeten.

A hírek szerint a novemberi végi minisztériumi találkozón a gyártó vállalatok megjelent vezetőit azzal is igyekeztek megnyugtatni, hogy a (kínai kommunista) párt központi bizottsága nagy jelentőséget tulajdonít a villamosenergia- és akkumulátoripar fejlesztésének. Emellett Li Lecheng szakminiszter átfogó helyzetfelmérést és direktívák végrehajtását helyezte kilátásba az általa „involúciós”-nak nevezett verseny kezelésére.

A szaktárca gyors fellépéssel,

a kapacitás-monitoring, a korai figyelmeztető rendszer, illetve a szabályozói felügyelet megerősítésével

fékezné meg a pusztító árháborúkat, illetve a könyörtelen versenyt.

A minisztérium szerint fokozni kell a termelés állandóságának és a termékminőségnek a felügyeletét, fel kell lépni a szellemi tulajdonjogok megsértése ellen, a vállalatokat pedig abba az irányba kell terelni, hogy tudományos alapon tervezzék meg a termelést, és racionális, rendezett módon terjeszkedjenek külföldön. Li arra is próbálta rábeszélni a megjelent vállalatvezetőket, hogy segítsék elő a vállalkozói szellem érvényesülését, álljanak ellen az agresszív versenynek, és igyekezzenek egészséges piaci környezetet fenntartani.

Emellett a kínai energiapolitika irányítói az innováció előmozdítására, a K+F és a versenyképesség fokozására, valamint az ellátási lánccal való együttműködés javítására is bátorítják az akkugyártó vállalatokat. Az iparági szövetségeket pedig arra ösztönzi Peking, hogy végezzenek kutatásokat, promotálják az önszabályozást, és építsenek ki egy együttműködő, mindenki számára előnyös ökoszisztémát.

Nem ez volt az első alkalom, amikor a kínai vezetés az iparágra hatva igyekezett megfékezni az árversenyt. Ez volt a célja például a Kínai Energiatárolási Szövetség 2024 decemberében zárt ajtók mögött tartott szemináriumának is, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának Politikai Hivatala 2024. júliusi ülésén pedig a központi hatóságok egyebek mellett az iparági önfegyelem fontosságát hangsúlyozták.

Az "árazási őrületre" az elmúlt időszakban Kínában tartott kapacitástendereken született ajánlatok is reflektálnak.

A lítiumion-akkumulátoros energiatároló rendszerekre vonatkozóan a közelmúltban Kínában benyújtott ajánlatok átlagosan 65 USD/kWh körül alakultak, ami döbbenetesen alacsony érték a nyugati piacokról szemlélve. A nagyobb, közmű-léptékű projekt teljes beruházási költsége pedig körülbelül 125 USD/kWh - hogy ez mit jelent a magyarországi energiatárolói beruházásokra nézve, azzal ebben a hosszabb elemzésben foglalkoztunk.

A kínai akkumulátorgyártók iparági szinten már szintén felléptek a könyörtelen verseny ellen, amikor több mint 150 vállalat támogatott egy idei stratégiai involúcióellenes kezdeményezést, köztük egyebek mellett lítiumion-, nátriumion- és folyadékáramos akkumulátorok gyártói, a sűrített levegős technológiák és hőtároló rendszerek szakértői, rendszerintegrátorok, valamint biztonsági berendezésekkel és telepítésekkel foglalkozó cégek.

A szereplők a romboló árverseny végét sürgették, és árellenőrzést, szigorúbb szabványokat, valamint a minőséget védő, a hosszú távú stabilitást biztosító reformokat szorgalmaztak, felszólítva az ágazatot, hogy helyezze előtérbe az innovációt, a minőséget és a fenntartható növekedést.

Az akkumulátorgyártás és -export jelenleg a kínai tisztatechnológia-kivitel legjövedelmezőbb területe,

amit Peking a napelemágazattal szerzett kellemetlen tapasztalatai alapján idejekorán megvédene.

Mert bár az ágazat érettségben évekkel a napelemipar után jár, de az akkugyártásban tapasztalható fejlemények máris kísértetiesen emlékeztetnek a napelemes iparágban történtekre. Az akkumulátorgyártó ágazat jelenlegi stádiumában a gyors bővülés felől a stratégiai konszolidáció felé mozdul el, az agresszív árazásról az innovációra, a fenntarthatóságra és a minőségre helyezve a fókuszt.

A kínai napelemgyártásban a túlkapacitás megfékezésére és az árak stabilizálására csak viszonylag későn került sor, így az ágazat jövedelemtermelő képessége és exportértéke a termelés növekedése mellett drasztikusan zuhant az elmúlt években.

Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images