Meglepő hír érkezett, napokon belül eldőlhet a technológiai vállalat sorsa

A Bloombergnek nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a befektetési és számviteli szoftvereket fejlesztő vállalat megvásárlásáról szóló megállapodást akár már hétfőn bejelenthetik.

Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az utolsó pillanatban nem merül fel váratlan akadály.

A Clearwater Analytics Holdings egy amerikai hátterű szoftvercég, amely felhőalapú (SaaS) megoldásokat kínál intézményi befektetők számára:

platformja a befektetési portfóliók számviteli elszámolását, adatkezelését, teljesítmény- és kockázatelemzését, valamint szabályozói és vezetői riportálását automatizálja, ügyfelei között biztosítók, vagyonkezelők, nyugdíjalapok és más pénzügyi intézmények szerepelnek.

A Permira és a Warburg Pincus a globális magántőke-piac meghatározó szereplői: a londoni központú Permira mintegy 70 milliárd dollárnyi tőkét kezel, főként technológiai és fogyasztói cégekben, míg az amerikai Warburg közel 90 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkezik, és elsősorban növekedési fázisban lévő technológiai és pénzügyi vállalatokba fektet világszerte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images