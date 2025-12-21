  • Megjelenítés
FONTOS Óriási diplomáciai áttörés: jöhet a francia-orosz csúcstalálkozó?
Meglepő hír érkezett, napokon belül eldőlhet a technológiai vállalat sorsa
Üzlet

Meglepő hír érkezett, napokon belül eldőlhet a technológiai vállalat sorsa

Portfolio
A Permira és a Warburg Pincus által vezetett magántőke-befektetői konzorcium előrehaladott tárgyalásokat folytat a Clearwater Analytics Holdings felvásárlásáról – értesült a Bloomberg.

A Bloombergnek nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a befektetési és számviteli szoftvereket fejlesztő vállalat megvásárlásáról szóló megállapodást akár már hétfőn bejelenthetik.

Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az utolsó pillanatban nem merül fel váratlan akadály.

A Clearwater Analytics Holdings egy amerikai hátterű szoftvercég, amely felhőalapú (SaaS) megoldásokat kínál intézményi befektetők számára:

platformja a befektetési portfóliók számviteli elszámolását, adatkezelését, teljesítmény- és kockázatelemzését, valamint szabályozói és vezetői riportálását automatizálja, ügyfelei között biztosítók, vagyonkezelők, nyugdíjalapok és más pénzügyi intézmények szerepelnek.

Még több Üzlet

A napelemes iparág válságjeleit mutatja a legújabb kínai sikerágazat

Itt az újabb ország, ahol eltilthatják a fiatalokat a közösségi médiától

A mai az év legsötétebb napja – Ekkor jön a fordulat

A Permira és a Warburg Pincus a globális magántőke-piac meghatározó szereplői: a londoni központú Permira mintegy 70 milliárd dollárnyi tőkét kezel, főként technológiai és fogyasztói cégekben, míg az amerikai Warburg közel 90 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkezik, és elsősorban növekedési fázisban lévő technológiai és pénzügyi vállalatokba fektet világszerte.

Kapcsolódó cikkünk

A napelemes iparág válságjeleit mutatja a legújabb kínai sikerágazat

Még gazdagabb lett a világ leggazdagabb embere: felfoghatatlan összeg ütötte Elon Musk markát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Megszűnik a megállapodás az MVM és az E.ON között
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility