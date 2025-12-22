370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

Milyen összegű tőketörlesztést érint összesen az NKP II. kötvények feltételrendszerének változtatása? Hogy nézett volna ki törlesztés a régi feltételek mellett, és ezután hogy fog kinézni?
Az 4iG NKP II. kötvények névértéke összesen 370,75 milliárd forint. A módosítás eredményeképpen a 4iG évente 37,1 milliárd forint többlet likviditáshoz jut az elkövetkező öt éves, 2026-2030 közötti időszakban. A megállapodás eredményeként a tőketörlesztés a lejárati napon 2031. decemberében egy összegben történik majd.
Miért volt szükség a lépésre, hiszen egy drágább finanszírozás, magasabb kamatú kötvény lett a tőketörlesztés elodázásának ára?
Az új feltételrendszer a finanszírozók hosszú távú bizalmát tükrözi, és a 4iG stabil működésére, eredményességére építve hosszú távon is fenntartható finanszírozási keretet biztosít a vállalat növekedési stratégiájához. A megállapodás eredményeként a 4iG Csoport az elkövetkező öt évben 185,4 milliárd forintnyi forrást szabadít fel, amelyet tőketörlesztés helyett növekedési céljaira, az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztésekre, illetve célzott akvizíciókra fordíthat. A kötvényprogram eredeti kamatszintjéhez képest az éves kamatteher ugyan magasabb (+0,75 százalékpont), azonban továbbra is versenyképes a piacon, illetve eltörpül amellett az értékteremtő potenciál mellett, amelyet az átcsoportosítható források nyitnak meg a 4iG számára. A konstrukció célja, hogy a társaság nagyobb pénzügyi rugalmassággal, gyorsabban és hatékonyabban hajthassa végre stratégiai beruházásait, amelyek közvetlenül támogatják a hosszú távú részvényesi értékteremtést.
Változtat a lépés a nemzetközi kötvénykibocsátási és tőkebevonási terveken, amiről a legutóbbi sajtótájékoztón is szó esett?
A mostani bejelentés nem módosítja a 4iG nemzetközi pénzpiaci és tőkebevonási terveit. Változatlanul kiemelt célunk, hogy a 4iG szintet lépjen és már rövid távon bővítsük a globális intézményi befektetők és finanszírozók körét. A jelenlegi lépés tehát nem a tőkebevonási tervek újragondolásáról, hanem éppen azok megerősítéséről szól: a finanszírozási struktúra átalakítása stabilabb pénzügyi környezetet teremt, növeli a 4iG mozgásterét, és támogatja a társaság stratégiájának megvalósítását – beleértve a nemzetközi tőkepiaci jelenlét további erősítését is.
Van célszám az eladósodottság alakulására középtávon (jelenleg 4 alatti a nettó hitelállomány/EBITDA ráta), van olyan szint, ami fölé nem menne a cég?
A 4iG elkötelezett amellett, hogy adósságállománya tartósan kiegyensúlyozott maradjon, és megőrizze stabil hitelminősítését. A vállalat jelenlegi adósságpozíciója összhangban van a Scope Ratings által elvárt pénzügyi paraméterekkel, a hitelminősítő pedig előzetes vizsgálata során változatlan minősítés mellett támogatta az új feltételrendszer kialakítását, és kedvezőnek ítélte a társaság likviditási pozíciójának érdemi javulását is.
