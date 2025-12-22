Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár

A Brent olaj ára 0,9 százalékkal, hordónként 61 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI 1 százalékos pluszban, 57 dolláron áll ma délelőtt.
A piac kezdi felismerni, hogy a Trump-kormányzat keményvonalas megközelítést alkalmaz a venezuelai olajkereskedelemmel szemben
– mondta June Goh, a Sparta Commodities olajpiaci elemzője. Szerinte az árakat a geopolitikai hírek mellett az orosz–ukrán konfliktus is felfelé húzza egy egyébként alapvetően negatív hangulatú piacon.
Az amerikai parti őrség a hétvégén egy újabb tankert vett üldözőbe Venezuela közelében. Ha sikerrel járnak, ez lesz a harmadik ilyen művelet alig két hét alatt.
Az áremelkedés az után indult, hogy Donald Trump amerikai elnök "teljes körű" blokádot hirdetett a szankciók alatt álló venezuelai tankerekkel szemben. Ezt követte a hír, miszerint ukrán dróncsapás érte az orosz árnyékflotta egyik hajóját a Földközi-tengeren.
Tony Sycamore, az IG elemzője szerint a piac egyre kevésbé bízik abban, hogy az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások belátható időn belül eredményre vezetnek.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott vasárnap közölte, hogy a Floridában tartott, háromnapos tárgyalások az álláspontok közelítésére összpontosítottak, és az orosz tárgyalófelekkel folytatott külön egyeztetések is eredményesek voltak. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy az európaiak és Ukrajna által javasolt módosítások nem javították a béke kilátásait.
