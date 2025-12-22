  • Megjelenítés
Emelkedett a Mol és az OTP
Üzlet

Emelkedett a Mol és az OTP

Portfolio
Mérékelt elmozdulások jellemzik a mai kereskedésben az európai tőzsdéket, a BUX kis pluszban zárt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 2,3 százalékkal, utóbbié 0,4 százalékkal, eközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,7, utóbbi 0,9 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb, az Akko árfolyama pedig 1,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a 4iG és a Richter részvénye is.

Még több Üzlet

Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés

Csúcson az arany, pattan az olaj - Mi történik a piacokon?

370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Európa külső szemlélőként nézi végig az AI-forradalmat, és ez nagyon ijesztő

Megszületett a megállapodás: indulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja

Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility