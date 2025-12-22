Emelkedett a Mol és az OTP

Mérékelt elmozdulások jellemzik a mai kereskedésben az európai tőzsdéket, a BUX kis pluszban zárt.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 2,3 százalékkal, utóbbié 0,4 százalékkal, eközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,7, utóbbi 0,9 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb, az Akko árfolyama pedig 1,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a 4iG és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

