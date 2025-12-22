Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?

Alaposan megváltozott a védelmi szektor befektetői megítélése az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta. Több nagybank és alapkezelő lazított a hagyományos fegyvereket gyártó cégekre vonatkozó tiltásain, a védelmi szektor finanszírozása általánosan elfogadottabbá vált. Különösen Európában volt látványos az elmozdulás a szinte automatikus kizárás felől oda, hogy feltételekkel, társadalmi szempontból indokolható lehet a befektetés a védelmi szektorba, elterjedt a védelem, mint közjó narratíva. A befektetési sztorinak az orosz-ukrán háború adott lökést, ami újrafegyverkezést indított el Európában, rekord nagyságú megrendelés-állományokat és masszív kapacitásbővítéseket hozva az európai védelmi vállalatoknál.
Ahogy a korábban elhanyagolt és alulértékelt piac a befektetők fókuszába került, meg is találták idén a védelmi részvényeket a tőzsdéken,
az év egyik nagy sztorija lett: a Stoxx Europe Aerospace & Defense index idén több mint 50 százalékot emelkedett, felülteljesítve az európai irányadó indexeket.
