Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?

2025 egyik nagy befektetési sztorija volt, hogy látványos fordulat következett be a védelmi szektor megítélésében. A korábban alulértékelt és mellőzött iparág szerepe az orosz-ukrán háború kitörésével előtérbe került, már nem páriaként kezelik a befektetők, ami a részvénypiaci teljesítményeken is meglátszott. A legnagyobb európai védelmi vállalatok közül a Rheinmetall árfolyama több mint 150 százalékot emelkedett az év eleje óta, de több papír is masszív erősödést mutatott, megnéztük, hogy milyenek a kilátások most az európai védelmi vállalatoknál, mi lesz, ha béke lesz és hogy mit gondolnak az elemzők a részvényekről.

Alaposan megváltozott a védelmi szektor befektetői megítélése az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta. Több nagybank és alapkezelő lazított a hagyományos fegyvereket gyártó cégekre vonatkozó tiltásain, a védelmi szektor finanszírozása általánosan elfogadottabbá vált. Különösen Európában volt látványos az elmozdulás a szinte automatikus kizárás felől oda, hogy feltételekkel, társadalmi szempontból indokolható lehet a befektetés a védelmi szektorba, elterjedt a védelem, mint közjó narratíva. A befektetési sztorinak az orosz-ukrán háború adott lökést, ami újrafegyverkezést indított el Európában, rekord nagyságú megrendelés-állományokat és masszív kapacitásbővítéseket hozva az európai védelmi vállalatoknál.

Ahogy a korábban elhanyagolt és alulértékelt piac a befektetők fókuszába került, meg is találták idén a védelmi részvényeket a tőzsdéken,

az év egyik nagy sztorija lett: a Stoxx Europe Aerospace & Defense index idén több mint 50 százalékot emelkedett, felülteljesítve az európai irányadó indexeket.

