Figyelem, budapestiek: nagyon nehéz lesz ma közlekedni, mutatjuk az útvonalakat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bejelenése szerint ma rendkívül megnehezedhet a közlekedés Budapest több területén.

A BRFK arról tájékoztatott a police.hu oldalon, hogy tüntetés miatt az ünnepek miatt egyébként is megnövekedett forgalmon túl 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon további torlódásokra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

Mint ismert, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) december 19-én jelentette be, hogy a két lépcsőben valósul meg jövőre összesen 35%-os emelés a fuvarozók számára.

Az elmondások szerint ennek elsődleges célja, hogy a nemzetközi tranzitforgalom a kétszer két sávos útvonalakon haladjon.

Több fuvarozó tiltakozását fejezte ki a döntés miatt, szerintük ez tömeges csődhöz fog vezetni, emiatt december 22-én délutánra demonstrációt hirdettek Budapestre. A várakozások szerint nagyjából kétezer jármű érkezhet a fővárosba.

