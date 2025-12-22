Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége

Az Alphabet 4,75 milliárd dollárért (megközelítőleg 1560 milliárd forint) felvásárolja az Intersect adatközpont- és energiainfrastruktúra-szolgáltatót, hogy tovább bővítse a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges számítási kapacitást és energiaellátást - közölte a vállalat.

A Reuters tudósítása alapján az Alphabet hétfőn jelentette be, hogy a vállalat adósságának átvállalásával együtt megvásárolja az Intersect nevű adatközpont- és energiainfrastruktúra-szolgáltatót. A technológiai óriáscégek világszerte egyre nagyobb összegeket fordítanak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges számítási kapacitás és az ehhez kapcsolódó energiaellátás bővítésére.

A megállapodás értelmében az Alphabet megszerzi az Intersect fejlesztés vagy építés alatt álló,

több gigawattnyi kapacitással tervezett energia- és adatközpont-projektjeit.



Az Intersect emellett különféle új technológiákat is vizsgál majd az energiaellátás bővítésére és diverzifikálására, miközben támogatja a Google amerikai adatközpont-beruházásait.

A vállalat az Intersect márkanév alatt, az Alphabet-től és a Google-tól elkülönülten működik tovább. A texasi meglévő eszközök, valamint a kaliforniai, üzemelő és fejlesztés alatt álló létesítmények nem részei a felvásárlási ügyletnek.

