Próbál irányba állni a magyar tőzsde
Próbál irányba állni a magyar tőzsde

A rövid kereskedési hetet iránykereséssel kezdi a magyar tőzsde. A blue chipek többnyire esnek, egyedül a Mol kezdi pluszban a napot.
Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 110 456 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, az OTP árfolyama 0,4 százalékot esett. Míg a Richter árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Duna House teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

