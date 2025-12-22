Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst

A spot arany árfolyama 1,4 százalékos pluszban, 4397,16 dolláron áll, miután a nap folyamán 4400,29 dolláros történelmi rekordot ért el.
Az ezüst 3,3 százalékos emelkedéssel 69,44 dolláron tartózkodik, szintén minden korábbit felülmúló csúcsot állított be.
Az arany idén eddig 67 százalékkal drágult, többször is megdöntötte saját rekordját, és először lépte át a 3000, majd a 4000 dolláros lélektani határt is. A nemesfém jó úton halad ahhoz, hogy 1979 óta a legnagyobb éves emelkedést produkálja. Az ezüst árfolyama az év eleje óta 138 százalékkal ugrott meg, messze felülmúlva az arany teljesítményét. A drágulást az erőteljes befektetői kereslet és a tartós kínálati szűkösség együttesen támogatja.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz az arany és az ezüst számára, így a szezonalitás most is ezeknek a nemesfémeknek kedvez. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy mivel az arany már 4 százalékot emelkedett ebben a hónapban, és közeleg az év vége, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük: a forgalom csökken, a profitrealizálás esélye pedig nő.
A hagyományosan biztonságos menedéknek tartott aranyat a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a jegybankok folyamatos vásárlásai, valamint a jövő évre várt kamatvágás is támogatja.
A gyengülő dollár további lökést adott az árfolyamnak, mivel olcsóbbá tette a nemesfémet a külföldi vásárlók számára. A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, annak ellenére, hogy a Federal Reserve óvatosságra intett. Az olyan, kamatot nem fizető eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben.
A többi nemesfém is erősödött: a platina 4,3 százalékos emelkedéssel 2057,15 dollárig drágult, ami több mint 17 éves csúcsnak felel meg, míg a palládium 4,2 százalékos emelkedés után 1786,45 dolláron közel hároméves rekordot ért el.
