Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst

Az arany unciánkénti ára hétfőn története során először lépte át a 4400 dolláros határt. A befektetők egyre inkább további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, miközben tartósan erős a kereslet a biztonságos menedékeszközök iránt. Az ezüst is csatlakozott a ralihoz, és történelmi csúcsra emelkedett ma reggel.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A spot arany árfolyama 1,4 százalékos pluszban, 4397,16 dolláron áll, miután a nap folyamán 4400,29 dolláros történelmi rekordot ért el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az ezüst 3,3 százalékos emelkedéssel 69,44 dolláron tartózkodik, szintén minden korábbit felülmúló csúcsot állított be.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany idén eddig 67 százalékkal drágult, többször is megdöntötte saját rekordját, és először lépte át a 3000, majd a 4000 dolláros lélektani határt is. A nemesfém jó úton halad ahhoz, hogy 1979 óta a legnagyobb éves emelkedést produkálja. Az ezüst árfolyama az év eleje óta 138 százalékkal ugrott meg, messze felülmúlva az arany teljesítményét. A drágulást az erőteljes befektetői kereslet és a tartós kínálati szűkösség együttesen támogatja.

Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz az arany és az ezüst számára, így a szezonalitás most is ezeknek a nemesfémeknek kedvez. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy mivel az arany már 4 százalékot emelkedett ebben a hónapban, és közeleg az év vége, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük: a forgalom csökken, a profitrealizálás esélye pedig nő.

A hagyományosan biztonságos menedéknek tartott aranyat a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a jegybankok folyamatos vásárlásai, valamint a jövő évre várt kamatvágás is támogatja.

A gyengülő dollár további lökést adott az árfolyamnak, mivel olcsóbbá tette a nemesfémet a külföldi vásárlók számára. A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, annak ellenére, hogy a Federal Reserve óvatosságra intett. Az olyan, kamatot nem fizető eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben.

A többi nemesfém is erősödött: a platina 4,3 százalékos emelkedéssel 2057,15 dollárig drágult, ami több mint 17 éves csúcsnak felel meg, míg a palládium 4,2 százalékos emelkedés után 1786,45 dolláron közel hároméves rekordot ért el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ