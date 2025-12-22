  • Megjelenítés
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Üzlet

Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

Portfolio
A Mercedes-Benz 149,6 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai államokkal a dízelbotrány lezárására – jelentette be hétfőn Letitia James, New York állam főügyésze. A német autógyártó szerint ezzel gyakorlatilag lezárultak a dízelbotrányhoz kapcsolódó jogi eljárások az Egyesült Államokban.

Az ügy előzménye, hogy a Mercedes-Benz a 2010-es években rejtett, illegális szoftvert telepített dízeljárműveibe. Ez a szoftver elrejtette a valós szennyezőanyag-kibocsátást, és a hatósági tesztek során mesterségesen alacsony értékeket mutatott. Normál vezetési körülmények között ugyanakkor az autók akár 30–40-szeresen is túllépték a megengedett határértékeket.

A megállapodás szerint a Mercedes-Benznek

  • állnia kell a kibocsátásmódosító szoftver telepítésének költségeit,
  • kiterjesztett garanciát kell biztosítania, és
  • járművenként 2000 dollárt köteles kifizetni az érintett tulajdonosoknak.

Ezzel együtt az autógyártónak azonnal 120 millió dollárt kell kifizetnie az érintett államoknak. A fennmaradó 29,6 millió dollár felfüggesztett, és járművenként 750 dollárral csökken minden egyes olyan autó után, amelyet megjavítanak, kivonnak a piacról vagy visszavásárolnak. A vállalat 2020-ban már 2,2 milliárd dollárt fizetett az amerikai szövetségi kormány hasonló vizsgálatának lezárására, valamint mintegy 250 ezer jármű tulajdonosának kártalanítására.

Szóvivőjük azt közölte, hogy

Még több Üzlet

Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól

Csúcson az arany, pattan az olaj - Mi történik a piacokon?

Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége

az egyezség nem érinti a csoport eredményét,

mivel a várható költségekre korábban már megfelelő céltartalékot képeztek. A megállapodás életbe lépéséhez ugyanakkor még bírósági jóváhagyás szükséges.

q6KXflt0
Kapcsolódó cikkünk

Fordulat Brüsszelben: mégsem tiltják be a benzines és a dízelautókat!

Mercedes-Benz vezér: ha tovább megyünk ezen az úton, összeomlik az európai autópiac

Forrás: Reuters

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility