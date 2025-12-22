Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

Az ügy előzménye, hogy a Mercedes-Benz a 2010-es években rejtett, illegális szoftvert telepített dízeljárműveibe. Ez a szoftver elrejtette a valós szennyezőanyag-kibocsátást, és a hatósági tesztek során mesterségesen alacsony értékeket mutatott. Normál vezetési körülmények között ugyanakkor az autók akár 30–40-szeresen is túllépték a megengedett határértékeket.
A megállapodás szerint a Mercedes-Benznek
- állnia kell a kibocsátásmódosító szoftver telepítésének költségeit,
- kiterjesztett garanciát kell biztosítania, és
- járművenként 2000 dollárt köteles kifizetni az érintett tulajdonosoknak.
Ezzel együtt az autógyártónak azonnal 120 millió dollárt kell kifizetnie az érintett államoknak. A fennmaradó 29,6 millió dollár felfüggesztett, és járművenként 750 dollárral csökken minden egyes olyan autó után, amelyet megjavítanak, kivonnak a piacról vagy visszavásárolnak. A vállalat 2020-ban már 2,2 milliárd dollárt fizetett az amerikai szövetségi kormány hasonló vizsgálatának lezárására, valamint mintegy 250 ezer jármű tulajdonosának kártalanítására.
Szóvivőjük azt közölte, hogy
az egyezség nem érinti a csoport eredményét,
mivel a várható költségekre korábban már megfelelő céltartalékot képeztek. A megállapodás életbe lépéséhez ugyanakkor még bírósági jóváhagyás szükséges.
Forrás: Reuters
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
