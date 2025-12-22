Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

A Mercedes-Benz 149,6 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai államokkal a dízelbotrány lezárására – jelentette be hétfőn Letitia James, New York állam főügyésze. A német autógyártó szerint ezzel gyakorlatilag lezárultak a dízelbotrányhoz kapcsolódó jogi eljárások az Egyesült Államokban.

Az ügy előzménye, hogy a Mercedes-Benz a 2010-es években rejtett, illegális szoftvert telepített dízeljárműveibe. Ez a szoftver elrejtette a valós szennyezőanyag-kibocsátást, és a hatósági tesztek során mesterségesen alacsony értékeket mutatott. Normál vezetési körülmények között ugyanakkor az autók akár 30–40-szeresen is túllépték a megengedett határértékeket.

A megállapodás szerint a Mercedes-Benznek

állnia kell a kibocsátásmódosító szoftver telepítésének költségeit,

kiterjesztett garanciát kell biztosítania, és

járművenként 2000 dollárt köteles kifizetni az érintett tulajdonosoknak.

Ezzel együtt az autógyártónak azonnal 120 millió dollárt kell kifizetnie az érintett államoknak. A fennmaradó 29,6 millió dollár felfüggesztett, és járművenként 750 dollárral csökken minden egyes olyan autó után, amelyet megjavítanak, kivonnak a piacról vagy visszavásárolnak. A vállalat 2020-ban már 2,2 milliárd dollárt fizetett az amerikai szövetségi kormány hasonló vizsgálatának lezárására, valamint mintegy 250 ezer jármű tulajdonosának kártalanítására.

Szóvivőjük azt közölte, hogy

az egyezség nem érinti a csoport eredményét,

mivel a várható költségekre korábban már megfelelő céltartalékot képeztek. A megállapodás életbe lépéséhez ugyanakkor még bírósági jóváhagyás szükséges.

Forrás: Reuters

