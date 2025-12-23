Helikopter-karbantartó céget vesz a 4iG

A tranzakció zárása a szükséges hatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően várható.
A lépéssel a 4iG S&D belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára,
ami a 4iG Csoport azon törekvését erősíti, hogy a légi járművek teljes életciklusát lefedő, integrált ipari és szolgáltatási képességeket építsen ki Magyarországon és a régióban. A HeliControl szakmai tudásának és infrastruktúrájának bevonásával a 4iG S&D olyan komplex, magas hozzáadott értékű megoldásokat kínáló kompetenciaközpont kialakítására törekszik, amely a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, modernizációját és hosszú távú kiszolgálását egyaránt támogatja – áll a cég közleményében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
