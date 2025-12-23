  • Megjelenítés
Helikopter-karbantartó céget vesz a 4iG
Üzlet

Helikopter-karbantartó céget vesz a 4iG

Portfolio
A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrész megszerzéséről.

A tranzakció zárása a szükséges hatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően várható.

A lépéssel a 4iG S&D belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára,

ami a 4iG Csoport azon törekvését erősíti, hogy a légi járművek teljes életciklusát lefedő, integrált ipari és szolgáltatási képességeket építsen ki Magyarországon és a régióban. A HeliControl szakmai tudásának és infrastruktúrájának bevonásával a 4iG S&D olyan komplex, magas hozzáadott értékű megoldásokat kínáló kompetenciaközpont kialakítására törekszik, amely a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, modernizációját és hosszú távú kiszolgálását egyaránt támogatja – áll a cég közleményében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

30 millió dollárt tett a 4iG a Kapu Tibort űrbe juttató cégbe

370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?

Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése

Történelmi tranzakciót jelentett be a 4iG

Űripari tárgyalásokat folytatott Jászai Gellért

11 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4iG leányvállalata

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility