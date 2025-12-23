  • Megjelenítés
Kiderült, mekkora borravalót adnak a magyarok
Kiderült, mekkora borravalót adnak a magyarok

MTI
Bankkártya-használati adatok szerint a magyar fogyasztók 8,12 százalék borravalót adtak a hazai vendéglátóhelyeken idén - közölte a Teya Magyarország kedden az MTI-vel, kétezer vendéglátóipari hely általa üzemeltetett POS termináljainak adatai alapján.

A Magyarországon összesen mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó terminálját üzemeltető szolgáltató ismertette: a teljes évet vizsgálva a karácsonyi időszakig, júliusban adták a vendégek a legtöbb, 11 százalékot meghaladó borravalót a vendéglátó egységekben, az év többi időszakában ez az érték átlagosan 6 és 10 százalék között alakult.

Az év folyamán a legalacsonyabb borravalót tipikusan év végén, október-decemberben, illetve év elején, január-februárban hagyják a fogyasztók, míg

a legtöbbet a nyári hónapokban, június-augusztusban.

A Teya Magyarország szerint a borravaló magyarországi szintje összhangban van a közép-kelet-európai régió szintjével, ugyanakkor jelentősen alacsonyabb az Amerikai Egyesült Államokban mért 15-20 százalékos iparági átlagoknál.

A Magyarországon működő Teya Hungary Zrt. a londoni központú Teya cégcsoport egyik leányvállalata. A fintech szolgáltató 2019-ben alakult, a cég digitális megoldásait több mint 300 ezer ügyfél használja. A Teya Magyarország 2020 óta a hazai kártyaelfogadói piac szereplője.

