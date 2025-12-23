  • Megjelenítés
Legalább 15 halálesetért felelhet a Tesla elektromos ajtója
Három kontinens szabályozó hatóságai vizsgálják az elektromos működtetésű autóajtók biztonságát a Teslánál, mert egyes konstrukciók meghibásodhatnak, kizárva a tulajdonosokat vagy csapdába ejtve az utasokat - írja a Bloomberg, hozzátéve, hogy kutatásuk szerint legalább 15 halálesetért felelhet a konstrukció.
2016 elején a Tesla tervezői és mérnökei a Model 3 véglegesítésén dolgoztak. Ez az a tömegpiaci szedán, amely a kis példányszámú, prémium elektromos autók gyártójából a világ legértékesebb autógyártójává emelte a céget. A fejlesztést azonban végig vita kísérte arról, hogyan kellene az ajtókat nyitni. A megbeszéléseken – amelyeken több alkalommal Elon Musk vezérigazgató is részt vett – egyes mérnökök a hagyományos, mechanikus kilincsek mellett érveltek a biztonsági kockázatok miatt.

Musknak határozott elvárása volt azonban, hogy az új járműben gyakorlatilag mindent – az ajtókat is – elektromosan, gombnyomással vagy az érintőképernyőn keresztül lehessen vezérelni. A milliárdos nagy rajongója volt annak, ahogyan az Apple egy egyszerű, szoftveralapú érintőképernyős felületet hozott létre, amely könnyebben használható volt, mint a gombokkal telezsúfolt BlackBerry okostelefonok. Azt akarta, hogy a Model 3 hasonlóan futurisztikus hatást keltsen. Musk szélsőséges filozófiáját – miszerint a tervezőknek minden olyan elemet el kell távolítaniuk a termékből, ami elromolhat vagy meghibásodhat – az egyik megbeszélésen így fogalmazta meg:

A legjobb alkatrész az, ami nincs.

A szempontok túlmutattak az esztétikán, a hagyományos kilincsek elhagyása kevesebb alkatrészt, így alacsonyabb költséget jelentett egy olyan elektromos autónál, amelyet a Tesla a meglévő modelljei árának nagyjából a feléért tervezett értékesíteni.

Évekkel később azonban ezek a döntések komoly következményekkel járnak.

A Tesla ajtóit egy alacsony feszültségű akkumulátor működteti, amely leállhat, különösen baleset után.

Ilyenkor a mentés megnehezülhet, vagy csapdába eshetnek azok az utasok, akik nem tudnak a vésznyitókról, vagy nem érik el azokat. A nem működő ajtók egyes esetekben súlyos sérülésekhez járultak hozzá, és több száz fogyasztói panasz érkezett az amerikai Nemzeti Autópálya-közlekedésbiztonsági Hatósághoz, amely jelenleg vizsgálja az ügyet. Kínában fontolgatják az ilyen kilincsek betiltását, az európai szabályozók pedig kiemelt kérdésként kezelik az elektromos működtetésű ajtókra vonatkozó előírások szigorítását.

A Bloomberg megpróbálta először számszerűsíteni az Egyesült Államokban bekövetkezett halálos baleseteket, amelyekben az ajtók működése szerepet játszhatott. A kutatás legalább 15 halálos áldozatot azonosított egy tucatnyi balesetben az elmúlt évtizedben, amikor az utasok vagy a mentők nem tudták kinyitni a balesetet szenvedett és kigyulladt Tesla járművek ajtajait.

A Tesla és Musk nem reagáltak a megkeresésekre. Az autógyártó korábban azt közölte, hogy megfelel minden helyi és szövetségi jogszabálynak, és kiemelte, hogy járművei magas pontszámokat érnek el a törésteszteken.

Franz von Holzhausen, a Tesla dizájnigazgatója szeptemberben elmondta, hogy a vállalat az ajtókilincsek újratervezésén dolgozik. Céljuk, hogy az elektromos és a kézi ajtónyitó mechanizmusokat kombinálják, és így intuitívabbá tegyék őket a "pánikhelyzetben" lévő utasok számára.

A Tesla közölte, hogy az ajtókkal kapcsolatos problémák iparági szintűek, és nem egyediek a vállalatnál. Ennek ellenére vizsgálnak olyan módosításokat, mint az ajtózárak automatikus kioldása alacsony akkufeszültség esetén, illetve az ajtók automatikus kinyitása az akkumulátor teljes lemerülése előtti percekben. A múlt héten a Tesla új biztonsági lépést jelentett be a weboldalán. A vállalat azt állítja, hogy járműveinek ajtajai automatikusan kinyílnak a vészhelyzeti hozzáférés érdekében, ha súlyos ütközést érzékelnek. Nem volt azonnal világos, hogy ez a funkció mióta érhető el, és pontosan mely modellekre vonatkozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

