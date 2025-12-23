Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
A mai az utolsó kereskedési nap a héten a Budapesti Értéktőzsdén, a karácsonyi ünnepek alatt december 24 és 26 között nem nyit ki a magyar tőzsde. Összeszedtük, hogy a fontosabb külföldi piacok közül hol lehet kereskedni a 2025-ös év utolsó napjaiban.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,04 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,22 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,09 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma igazi „szupernapot” tartanak a statisztikai hivatalok, mivel az ünnepek miatt előrehozzák a fontosabb közléseket. Idehaza reggel az MNB fizetési mérleg jelentése (Q3) kerül fókuszba. Ez kulcsfontosságú a forint szempontjából, hiszen a külső egyensúly alakulása alapvetően határozza meg a hazai fizetőeszköz sérülékenységét. Európában a német export-import árak és a spanyol GDP adatok adnak helyzetjelentést az öreg kontinens állapotáról. A nap második felében, 14:30-kor ismét Amerika veszi át az irányítást egy erős adatcsomaggal: érkezik a tartós fogyasztási javak rendelésállománya, ami a vállalati beruházási kedv (Capex) legjobb előrejelzője. Ezzel párhuzamosan a CB fogyasztói bizalmi indexe mutatja meg, milyen hangulatban vágnak neki az amerikai háztartások az ünnepeknek – erős adat esetén a "soft landing" narratíva kaphat újabb megerősítést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,5 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 63,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 69,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 362,68
|0,5%
|-0,1%
|4,6%
|13,7%
|12,9%
|61,1%
|S&P 500
|6 878,49
|0,6%
|0,9%
|4,2%
|16,9%
|16,0%
|86,5%
|Nasdaq
|25 461,7
|0,5%
|1,6%
|5,0%
|21,2%
|19,6%
|100,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 402,39
|1,8%
|0,5%
|3,7%
|26,3%
|30,2%
|90,7%
|Hang Seng
|25 801,77
|0,4%
|0,7%
|2,3%
|28,6%
|30,8%
|-1,2%
|CSI 300
|4 611,62
|1,0%
|1,3%
|3,5%
|17,2%
|17,4%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 283,97
|0,0%
|0,2%
|5,2%
|22,0%
|22,1%
|81,0%
|CAC
|8 121,07
|-0,4%
|0,0%
|1,7%
|10,0%
|11,6%
|48,6%
|FTSE
|9 865,97
|-0,3%
|1,2%
|3,4%
|20,7%
|22,0%
|52,9%
|FTSE MIB
|44 593,6
|-0,4%
|1,1%
|4,5%
|30,4%
|32,1%
|104,1%
|IBEX
|17 158
|-0,1%
|0,7%
|8,4%
|48,0%
|49,6%
|116,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 891
|0,4%
|1,3%
|3,4%
|39,8%
|40,8%
|170,1%
|ATX
|5 239,39
|0,1%
|1,3%
|9,4%
|43,0%
|46,0%
|93,5%
|PX
|2 666,09
|0,4%
|3,2%
|9,7%
|51,5%
|51,9%
|166,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 450
|0,4%
|3,1%
|8,3%
|63,4%
|65,1%
|170,0%
|Mol
|2 888
|2,3%
|-0,9%
|-4,3%
|5,8%
|7,6%
|37,5%
|Richter
|9 670
|-0,7%
|-1,5%
|0,6%
|-7,0%
|-7,7%
|31,5%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,9%
|3,0%
|5,0%
|41,3%
|42,4%
|383,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,18
|2,4%
|2,1%
|-1,2%
|-19,7%
|-16,5%
|24,1%
|Brent
|62,12
|2,7%
|2,5%
|-0,7%
|-16,9%
|-14,7%
|23,9%
|Arany
|4 437,44
|2,2%
|3,1%
|9,1%
|69,0%
|68,9%
|138,0%
|Devizák
|EURHUF
|388,6500
|0,4%
|1,0%
|1,2%
|-5,5%
|-6,0%
|7,2%
|USDHUF
|330,3864
|0,0%
|1,0%
|-1,1%
|-16,8%
|-16,9%
|10,9%
|GBPHUF
|444,8
|0,7%
|1,6%
|2,0%
|-10,6%
|-10,8%
|11,8%
|EURUSD
|1,1764
|0,5%
|0,0%
|2,3%
|13,6%
|13,1%
|-3,3%
|USDJPY
|157,4750
|0,0%
|1,5%
|0,6%
|0,2%
|-0,2%
|51,9%
|GBPUSD
|1,3455
|0,7%
|0,4%
|2,8%
|7,4%
|7,3%
|1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 539
|0,5%
|2,5%
|4,1%
|-6,2%
|-9,4%
|271,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|0,4%
|-0,4%
|2,5%
|-9,4%
|-8,4%
|351,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|0,4%
|1,7%
|7,9%
|21,4%
|25,4%
|-581,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|-0,1%
|-2,8%
|-5,0%
|3,6%
|3,8%
|216,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
