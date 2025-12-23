Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt

A főbb ázsiai tőzsdék közül a japán és a kínai részvénypiacon végig lesz kereskedés december 24 és 26 között.
Európában december 24-én sok tőzsde már ki sem nyit, a magyar tőzsde mellett a német, a cseh és a lengyel tőzsdén egyáltalán nem lesz kereskedés. A párizsi és a londoni tőzsdén, valamint az amerikai piacokon azonban lesz kereskedés, bár rövidített, koradélután bezárnak a részvénypiacok.
December 25 és 26 kivétel nélkül szünnap a fontosabb európai tőzsdéken,
az Egyesült Államokban azonban csak egy teljes szünnap lesz, december 26-án már a szokott rendben zajlik a kereskedés az NYSE-n és a Nasdaqon is.
Az év utolsó hetén január 1 mindenhol szünnap. December 31-én azonban több helyen lehet még kereskedni, miközben a magyar tőzsde már zárva tart, az amerikai piacokon például egész nap lesz kereskedési, a francia és a brit tőzsdén pedig rövidített lesz a nap.
A BÉT-en december 30 az idei utolsó kereskedési nap, az osztrák és a német tőzsdén már ezen a napon rövidített kereskedés lesz, a piacok többségén azonban a szokott rendben zajlik majd a kereskedés.
