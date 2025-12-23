Negyedáron lehet beszállni - Épp most tör ki ez az olcsó részvény!

Az elmúlt évek emelkedő tőzsdei környezetében egyre nehezebb olyan részvényeket találni, amelyek nem történelmi csúcsok közelében forognak, mégis érdemi hozampotenciált kínálnak. Miközben a legtöbb befektető a száguldó árfolyamokat figyeli, léteznek olyan papírok is, amelyek hosszú esésen vannak túl, mélyen a korábbi csúcsok alatt járnak, és a jelenlegi árazásuk már egy esetleges fordulat lehetőségét vetíti előre. Mutatjuk a vonzó részvényt, ami 75 százalék zuhanás után egy jó hírre éppen most fordul!

Sokat esett, vonzó, olcsó, fordulhat

Az elmúlt évek tőzsdei raliját követően leggyakrabban olyan grafikonok jönnek velünk szembe, ahol egyre meredekebb az emelkedés, történelmi csúcs közelében áll az árfolyam, számtalan példát lehetne mondani a Teslától az Alphabeten át az OTP-ig.

Ezekben a sztorikban az is a közös, hogy nem könnyű beszállni, ritkán vannak olyan korrekciók, amikben fel lehet kapaszkodni ezekre a robogó vonatokra.

Vannak viszont olyan papírok, amiket utálna a befektetők, az árfolyamuk meredeken esik, sokan várják a fordulatot, de az évekig nem jön el.