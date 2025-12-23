Nincs megállás, új csúcson az arany és az ezüst

Rekordot döntött kedden az arany ára: az unciánkénti jegyzés hajszállal maradt el a lélektani 4500 dolláros szinttől, miközben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültségek hatására a befektetők a biztonságos menedéknek számító nemesfémek, köztük az ezüst felé fordultak.

A spot arany árfolyama 0,9 százalékkal 4486,55 dollárra emelkedett, miután a kereskedés során elérte a 4497,55 dolláros történelmi csúcsot.

Az amerikai–venezuelai feszültségek miatt a befektetők továbbra is aranyat vesznek, mint a bizonytalanság elleni fedezeti eszközt. A nemesfém árfolyama ezen a héten részben a várható további amerikai kamatcsökkentések miatti portfólió-átrendeződés következtében is emelkedett.

Donald Trump a múlt héten blokádot hirdetett azokra az olajszállító tartályhajókra, amelyek a szankciók hatálya alá tartozó, Venezuelába tartó vagy onnan induló szállítmányokat visznek. Az aranyat az a hír is támogatta, hogy Trump január elejéig új elnököt nevezhet ki a Fed élére, miközben a piacok jelenleg két kamatvágást áraznak a jövő évre.

Az arany, amely hagyományosan menedékeszköznek számít geopolitikai és gazdasági bizonytalanság idején, idén már több mint 70 százalékot drágult. A rali mögött a fokozódó geopolitikai kockázatok, a kamatvágási várakozások, a jegybanki vásárlások, a dollártól való elfordulás, valamint a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke áll.

Frank Walbaum, a Naga elemzője arra figyelmeztetett, hogy az év vége felé jellemzően szűkülő likviditás felerősítheti az árfolyam-ingadozásokat, így az arany különösen érzékeny maradhat a geopolitikai hírekre.

Az ezüst spot ára 0,8 százalékkal 69,56 dollárra emelkedett,

miután elérte a 69,98 dolláros történelmi csúcsot.

Idei drágulása már meghaladja a 141 százalékot, amivel felülteljesíti az aranyat. Ezt a kínálati hiány, az élénk ipari kereslet és a befektetői tőke beáramlása magyarázza.

Michael Brown, a Pepperstone stratégája szerint az ünnepi időszakban a likviditás csökkenése miatt inkább konszolidációra lehet számítani, de a forgalom visszatérésével a rali folytatódhat. Úgy véli, jövőre az arany természetes célpontja az 5000 dolláros szint, míg az ezüst esetében hosszabb távon a 75 dolláros árfolyam tűnik elérhetőnek.

Forrás: Reuters

