  • Megjelenítés
Nincs megállás, új csúcson az arany és az ezüst
Üzlet

Nincs megállás, új csúcson az arany és az ezüst

Portfolio
Rekordot döntött kedden az arany ára: az unciánkénti jegyzés hajszállal maradt el a lélektani 4500 dolláros szinttől, miközben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültségek hatására a befektetők a biztonságos menedéknek számító nemesfémek, köztük az ezüst felé fordultak.

A spot arany árfolyama 0,9 százalékkal 4486,55 dollárra emelkedett, miután a kereskedés során elérte a 4497,55 dolláros történelmi csúcsot.

0ZiifLhJ

Az amerikai–venezuelai feszültségek miatt a befektetők továbbra is aranyat vesznek, mint a bizonytalanság elleni fedezeti eszközt. A nemesfém árfolyama ezen a héten részben a várható további amerikai kamatcsökkentések miatti portfólió-átrendeződés következtében is emelkedett.

Donald Trump a múlt héten blokádot hirdetett azokra az olajszállító tartályhajókra, amelyek a szankciók hatálya alá tartozó, Venezuelába tartó vagy onnan induló szállítmányokat visznek. Az aranyat az a hír is támogatta, hogy Trump január elejéig új elnököt nevezhet ki a Fed élére, miközben a piacok jelenleg két kamatvágást áraznak a jövő évre.

Az arany, amely hagyományosan menedékeszköznek számít geopolitikai és gazdasági bizonytalanság idején, idén már több mint 70 százalékot drágult. A rali mögött a fokozódó geopolitikai kockázatok, a kamatvágási várakozások, a jegybanki vásárlások, a dollártól való elfordulás, valamint a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke áll.

Még több Üzlet

Figyelem: egy nagyon fontos részlet derült ki a lakossági energiatárolós pályázat kapcsán

Csúcson az arany, szárnyal a Novo Nordisk - Mi történik a piacokon?

Bejelentették Magyarország eddigi legnagyobb naperőmű-beruházását

Frank Walbaum, a Naga elemzője arra figyelmeztetett, hogy az év vége felé jellemzően szűkülő likviditás felerősítheti az árfolyam-ingadozásokat, így az arany különösen érzékeny maradhat a geopolitikai hírekre.

Az ezüst spot ára 0,8 százalékkal 69,56 dollárra emelkedett,

miután elérte a 69,98 dolláros történelmi csúcsot.

Idei drágulása már meghaladja a 141 százalékot, amivel felülteljesíti az aranyat. Ezt a kínálati hiány, az élénk ipari kereslet és a befektetői tőke beáramlása magyarázza.

Michael Brown, a Pepperstone stratégája szerint az ünnepi időszakban a likviditás csökkenése miatt inkább konszolidációra lehet számítani, de a forgalom visszatérésével a rali folytatódhat. Úgy véli, jövőre az arany természetes célpontja az 5000 dolláros szint, míg az ezüst esetében hosszabb távon a 75 dolláros árfolyam tűnik elérhetőnek.

WJOv8Znf

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!
Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility