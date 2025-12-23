Soha nem látott méretű hadihajókból álló flottát építene Trump - Itt van egy részvény, ami már el is szállt a hírre

Trump egy sajtótájékoztatón közölte, hogy

a hadihajókat a philadelphiai Hanwha Philly Shipyardban gyártják majd.

Ezt az üzemet a dél-koreai cég 2024-ben vásárolta meg. A vállalat 5 milliárd dolláros beruházást ígért a gyárba, amely a dél-koreai 150 milliárd dolláros hajóépítési program része.

Ez a program a szélesebb körű amerikai–dél-koreai kereskedelmi megállapodás része. Ennek értelmében a dél-koreai exporttermékekre kivetett vámokat 15 százalékra csökkentették, cserébe Szöul többek között 350 milliárd dollár értékű befektetést vállalt.

A Hanwha Ocean Dél-Korea egyik meghatározó hajógyártó vállalata. Kereskedelmi hajók – például LNG-szállító tartályhajók – mellett katonai platformok, köztük tengeralattjárók és felszíni hadihajók építésében is jelentős tapasztalattal rendelkezik.

A dél-koreai védelmi ipari részvények idén szárnyalnak. A Hanwha Aerospace és a Hyundai Rotem papírjai az év elejéhez képest több mint 170, illetve 270 százalékkal erősödtek, míg a Hanwha Ocean árfolyama 220 százalékkal emelkedett.

Az amerikai haditengerészet a múlt héten mutatta be az FF(X) osztályú hajókat. Ezek kisebb harci egységként egészítik majd ki a nagyobb, többcélú hadihajókat, és növelik a flotta globális műveleteinek rugalmasságát. John Phelan haditengerészeti miniszter szerint az új fregattosztály része lesz Trump "Arany Flotta" elképzelésének.

Trump hétfőn azt is bejelentette, hogy

az amerikai haditengerészet két új csatahajót épít, és a sorozat darabszáma később akár 25-re is nőhet.

Az elnök a hajókat "a legpusztítóbb felszíni hadihajóknak" nevezte, hozzátéve, hogy szerinte ezek az egységek segítenek fenntartani Amerika katonai fölényét, és félelmet keltenek majd az ellenfelekben világszerte. Az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel - írja az MTI.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images