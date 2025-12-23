Soha nem látott méretű hadihajókból álló flottát építene Trump - Itt van egy részvény, ami már el is szállt a hírre

Trump egy sajtótájékoztatón közölte, hogy
a hadihajókat a philadelphiai Hanwha Philly Shipyardban gyártják majd.
Ezt az üzemet a dél-koreai cég 2024-ben vásárolta meg. A vállalat 5 milliárd dolláros beruházást ígért a gyárba, amely a dél-koreai 150 milliárd dolláros hajóépítési program része.
Ez a program a szélesebb körű amerikai–dél-koreai kereskedelmi megállapodás része. Ennek értelmében a dél-koreai exporttermékekre kivetett vámokat 15 százalékra csökkentették, cserébe Szöul többek között 350 milliárd dollár értékű befektetést vállalt.
A Hanwha Ocean Dél-Korea egyik meghatározó hajógyártó vállalata. Kereskedelmi hajók – például LNG-szállító tartályhajók – mellett katonai platformok, köztük tengeralattjárók és felszíni hadihajók építésében is jelentős tapasztalattal rendelkezik.
A dél-koreai védelmi ipari részvények idén szárnyalnak. A Hanwha Aerospace és a Hyundai Rotem papírjai az év elejéhez képest több mint 170, illetve 270 százalékkal erősödtek, míg a Hanwha Ocean árfolyama 220 százalékkal emelkedett.
Az amerikai haditengerészet a múlt héten mutatta be az FF(X) osztályú hajókat. Ezek kisebb harci egységként egészítik majd ki a nagyobb, többcélú hadihajókat, és növelik a flotta globális műveleteinek rugalmasságát. John Phelan haditengerészeti miniszter szerint az új fregattosztály része lesz Trump "Arany Flotta" elképzelésének.
Trump hétfőn azt is bejelentette, hogy
az amerikai haditengerészet két új csatahajót épít, és a sorozat darabszáma később akár 25-re is nőhet.
Az elnök a hajókat "a legpusztítóbb felszíni hadihajóknak" nevezte, hozzátéve, hogy szerinte ezek az egységek segítenek fenntartani Amerika katonai fölényét, és félelmet keltenek majd az ellenfelekben világszerte. Az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel - írja az MTI.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet
Az új csoportot is meghallgatják.
Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonából
Most a tűzoltás zajlik.
Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre
Nagy az érdeklődés a predikciós piacok iránt.
Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz
Eddig, és ne tovább!
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Megszületett az egyezség.
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól
Beszüntette a vásárlásait.
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Tovább bővíti adatközpont portfólióját.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.