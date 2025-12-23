  • Megjelenítés
Trump bejelentette: Megtartja az USA a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat
Trump bejelentette: Megtartja az USA a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat

MTI
Az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az érintett olajszállító hajókat - közölte Donald Trump.

Az elnök szerint az Egyesült Államok a lefoglalt olajat "megtarthatja vagy eladhatja", és az akár a stratégiai tartalékokat is gyarapíthatja.

Arra a kérdésre, hogy a fokozódó nyomás célja-e Maduro megbuktatása, Trump azt mondta: "valószínűleg igen… ez rajta múlik". Trump a Reutersnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: "okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.

Az amerikai parti őrség a közelmúltban két olajszállító tartályhajót foglalt le a Karib-térségben. Médiaértesülések szerint az amerikai erők vasárnap óta egy harmadik hajót is figyelemmel kísérnek Venezuela közelében nemzetközi vizeken, mivel azt a Caracas által a szankciók megkerülésére használt "árnyékflotta" részének tartják.

Trump korábban a Truth Social közösségi platformon jelentette be, hogy "teljes és totális blokádot" rendel el minden, szankciókkal sújtott, Venezuelába tartó vagy onnan induló olajtankerrel szemben. Az intézkedést azzal indokolta, hogy Venezuela szerinte "olajat, földet és egyéb vagyonelemeket" tulajdonított el az Egyesült Államoktól, amelyeket "azonnal" vissza kell szolgáltatnia. A venezuelai kormány visszautasította Trump követeléseit. Caracas "groteszk fenyegetésnek" minősítette az amerikai lépéseket, és súlyos nemzetközi jogsértést emlegetett.

Az eszkalálódó feszültség miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart; a tanácskozást Venezuela kezdeményezte Oroszország és Kína támogatásával. Moszkva közölte: "korlátlan támogatásáról" biztosítja Venezuelát, és súlyos következményekre figyelmeztetett az amerikai lépések miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

