Vucic határidőt szabott: nem sok ideje maradt a Mol-nak a szerb olajtársaság megmentésére
Üzlet

Vucic határidőt szabott: nem sok ideje maradt a Mol-nak a szerb olajtársaság megmentésére

Portfolio
A Gazprom a magyar Mol-lal tárgyal a szerbiai NIS olajvállalatban lévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról - erősítette meg Aleksandar Vucsics szerb elnök kedden újságíróknak. Azt is elmondta, hogy mi az utolsó időpont, amíg az ügyletet legkésőbb le kell zárni - a Reuters beszámolója.

Az orosz Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a NIS szerb olajvállalatban – köztük a pancsovai finomítóban – birtokolt többségi részesedésének esetleges eladásáról

- mondta Aleksandar Vucsics szerb elnök kedden újságíróknak.

A folyamatban lévő tárgyalásokat november 27-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette.

A szerb társaság az orosz tulajdonosi háttér miatt került amerikai szankció alá. A NIS-ben többségi tulajdonos Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak ezért mihamarabb meg kell válnia részesedésétől. A késlekedés Szerbia egyetlen olajfinomítójának a működését gátolja: a szankciók hatására a bankok leállították a NIS-nek szóló kifizetések feldolgozását, a horvát JANAF kőolajvezeték pedig beszüntette a nyersolajszállítást a vállalat finomítójához.

Tudomásunk van róla, hogy a Gazprom képviselői többek között a magyar Mol vállalattal tárgyalnak, és ezzel semmi problémánk nincs. A magyarok a barátaink

– emelte ki a szerb elnök.

Hozzátette, hogy az esetleges ügyletet mielőbb,

legkésőbb január 15-ig le kell zárni.

Vucsics azt is bejelentette, hogy Szerbia újabb három hónappal meghosszabbítja gázellátási megállapodását Oroszországgal. A balkáni ország azon kevés európai állam közé tartozik, amely továbbra is vásárol orosz földgázt. A szerb kormány – miközben uniós tagságra törekszik – erős nyugati nyomás alatt áll, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz, Belgrád azonban eddig nem lépett ebbe az irányba.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrej Cukic

