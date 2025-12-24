  • Megjelenítés
Elképesztő rali az aranynál, itt az új történelmi csúcs!
Üzlet

Elképesztő rali az aranynál, itt az új történelmi csúcs!

Portfolio
Ma is új csúcsot döntött az arany árfolyama, idén már több, mint 70 százalékos ralit láthattunk.

Az arany egészen elképesztő szárnyalásával már számos elemzésben foglalkoztunk idén, álljon itt egy gyors felsorolás arról, hogy mégis miért tudott idén akkorát ralizni a klasszikus menekülőeszköz:

  • vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon áprilisban,
  • egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek,
  • de a globális költségvetési hiányok emelkedése,
  • a trendszerűen gyengülő dollár
  • és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terelte a fókuszt,
  • illetve az árfolyam meredek emelkedését az is támogatta, hogy az amerikai jegybank kamatcsökkentése egyre valószínűbbé vált, majd be is következett szeptember és december elején.

Legfrissebb fejleményként azt lehet kiemelni, hogy a piacok továbbra is két kamatcsökkentést áraznak 2026-ra Amerikában, az infláció mérséklődése és a foglalkoztatási feltételek enyhülése mellett, noha a döntéshozók megosztottak. Eközben a Venezuelát érintő feszültségek – ahol az Egyesült Államok olajszállító tankereket blokád alá vont – növelték a menedékeszközök iránti keresletet.

A fentiek eredményeként

az arany idén már több mint 70 százalékkal drágult, többször új történelmi csúcsot döntve, például ma is.

Még több Üzlet

Varga Mihály jegybankelnök három fontos célról beszélt

Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés Budapesten

Mutatjuk, hol lesz idén fehér karácsony!

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hirtelen fordult a forint árfolyama
Sokkoló adatok után jött a kormány lépése
Vucic határidőt szabott: nem sok ideje maradt a Mol-nak a szerb olajtársaság megmentésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility