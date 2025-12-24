Elképesztő rali az aranynál, itt az új történelmi csúcs!

Az arany egészen elképesztő szárnyalásával már számos elemzésben foglalkoztunk idén, álljon itt egy gyors felsorolás arról, hogy mégis miért tudott idén akkorát ralizni a klasszikus menekülőeszköz:
- A vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon áprilisban,
- egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek,
- de a globális költségvetési hiányok emelkedése,
- a trendszerűen gyengülő dollár
- és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terelte a fókuszt,
- illetve az árfolyam meredek emelkedését az is támogatta, hogy az amerikai jegybank kamatcsökkentése egyre valószínűbbé vált, majd be is következett szeptember és december elején.
Legfrissebb fejleményként azt lehet kiemelni, hogy a piacok továbbra is két kamatcsökkentést áraznak 2026-ra Amerikában, az infláció mérséklődése és a foglalkoztatási feltételek enyhülése mellett, noha a döntéshozók megosztottak. Eközben a Venezuelát érintő feszültségek – ahol az Egyesült Államok olajszállító tankereket blokád alá vont – növelték a menedékeszközök iránti keresletet.
A fentiek eredményeként
az arany idén már több mint 70 százalékkal drágult, többször új történelmi csúcsot döntve, például ma is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
