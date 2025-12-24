Gigantikus üzletet jelentett be az olajóriás

A brit BP olajipari óriás 6 milliárd dollárért értékesíti a Castrol kenőanyaggyártóban lévő 65 százalékos tulajdonrészét
a Stonepeak befektetési társaságnak. A tranzakció a Castrol teljes vállalatértékét 10,1 milliárd dollárra teszi.
Az ügylet a BP stratégiai átalakításának része. A vállalat 2027 végéig összesen 20 milliárd dollár értékben kíván megválni különböző eszközeitől, miközben egyre inkább hátralép korábbi zöldenergia-terveitől. A Castrol iránt korábban több nagy befektető is érdeklődött, köztük az indiai Reliance Industries, a szaúdi Aramco, valamint több magántőkealap.
Ezzel a célként kitűzött 20 milliárd dolláros eszközértékesítési programunk több mint felét már teljesítettük vagy bejelentettük
– közölte Carol Howle ideiglenes vezérigazgató. A BP azt is jelezte, hogy két éven belül a fennmaradó 35 százalékos Castrol-részesedésétől is megválhat.
A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy a BP új vezérigazgatót nevezett ki – hat éven belül immár a negyediket. A Woodside Energy jelenlegi vezetője, Meg O'Neill április 1-jétől veszi át a vállalat irányítását Murray Auchincloss-tól, aki alig két évig töltötte be a posztot.
Elemzők szerint további eszközértékesítések várhatók, a BP pedig fokozatosan visszatér alaptevékenységéhez, az olaj- és gázkitermeléshez.
