  • Megjelenítés
Gigantikus üzletet jelentett be az olajóriás
Üzlet

Gigantikus üzletet jelentett be az olajóriás

Portfolio
A BP 6 milliárd dollárért eladja a Castrol kenőanyaggyártóban lévő 65 százalékos részesedését a Stonepeak befektetési társaságnak, ezzel 10,1 milliárd dollárra értékelve a vállalatot és tovább haladva 20 milliárd dolláros eszközértékesítési programjának teljesítése felé - írta a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A brit BP olajipari óriás 6 milliárd dollárért értékesíti a Castrol kenőanyaggyártóban lévő 65 százalékos tulajdonrészét

a Stonepeak befektetési társaságnak. A tranzakció a Castrol teljes vállalatértékét 10,1 milliárd dollárra teszi.

Az ügylet a BP stratégiai átalakításának része. A vállalat 2027 végéig összesen 20 milliárd dollár értékben kíván megválni különböző eszközeitől, miközben egyre inkább hátralép korábbi zöldenergia-terveitől. A Castrol iránt korábban több nagy befektető is érdeklődött, köztük az indiai Reliance Industries, a szaúdi Aramco, valamint több magántőkealap.

Ezzel a célként kitűzött 20 milliárd dolláros eszközértékesítési programunk több mint felét már teljesítettük vagy bejelentettük

Még több Üzlet

Szétcsúszott a sztárcsapat: már nem is olyan fantasztikus a Fantasztikus Hetes

Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Baleset volt az M5-ös autópályán

– közölte Carol Howle ideiglenes vezérigazgató. A BP azt is jelezte, hogy két éven belül a fennmaradó 35 százalékos Castrol-részesedésétől is megválhat.

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy a BP új vezérigazgatót nevezett ki – hat éven belül immár a negyediket. A Woodside Energy jelenlegi vezetője, Meg O'Neill április 1-jétől veszi át a vállalat irányítását Murray Auchincloss-tól, aki alig két évig töltötte be a posztot.

Elemzők szerint további eszközértékesítések várhatók, a BP pedig fokozatosan visszatér alaptevékenységéhez, az olaj- és gázkitermeléshez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre nagyobb fordulat bontakozik ki a forintnál
Sokkoló adatok után jött a kormány lépése
Vucic határidőt szabott: nem sok ideje maradt a Mol-nak a szerb olajtársaság megmentésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility