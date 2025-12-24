  • Megjelenítés
FONTOS Orosz-ukrán háború: megjelent az új béketerv!
Így ünnepelnek az európai tőzsdék
Így ünnepelnek az európai tőzsdék

Az európai részvénypiacok szerdán stagnáltak, miután az előző kereskedési napon történelmi csúcsra értek. Az ünnepek előtti, rövidített kereskedési idő miatt a forgalom alacsony maradt.
A páneurópai STOXX 600 index magyar idő szerint reggel 9 órakor 588,93 ponton állt. A mutató ezen a héten már két egymást követő napon is rekordot döntött.

Karácsony előtt több európai tőzsde zárva tart, illetve rövidített nyitvatartással működik. Amszterdamban, Brüsszelben és Párizsban csak félnapos kereskedés zajlik, míg a német és a milánói parkett teljesen zárva marad.

Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt

A keddi csúcsot elsősorban az egészségügyi szektor papírjai húzták fel. A Novo Nordisk gyógyszergyártó megkapta az amerikai hatóság engedélyét új, fogyókúrás tablettájára. A befektetői hangulatot az is javította, hogy a friss amerikai adatok szerint a tengerentúli gazdaság a vártnál jóval gyorsabban bővült a harmadik negyedévben.

Szerdán a nyersanyagokhoz köthető részvények támogatták a piacot. Az energiaszektor 0,4 százalékot erősödött, mivel az olaj ára már hatodik napja emelkedik.

A BP árfolyama 1 százalékkal nőtt,

miután a vállalat bejelentette, hogy a Castrol 65 százalékos részesedését mintegy 6 milliárd dollárért értékesíti a Stonepeak befektetési társaságnak.

A bányászati részvények árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett. A szektort az támogatta, hogy a nemesfémek – az arany, az ezüst és a platina –, valamint a réz ára is rekordmagasságba szökött.

