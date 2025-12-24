Így ünnepelnek az európai tőzsdék

A páneurópai STOXX 600 index magyar idő szerint reggel 9 órakor 588,93 ponton állt. A mutató ezen a héten már két egymást követő napon is rekordot döntött.
Karácsony előtt több európai tőzsde zárva tart, illetve rövidített nyitvatartással működik. Amszterdamban, Brüsszelben és Párizsban csak félnapos kereskedés zajlik, míg a német és a milánói parkett teljesen zárva marad.
A keddi csúcsot elsősorban az egészségügyi szektor papírjai húzták fel. A Novo Nordisk gyógyszergyártó megkapta az amerikai hatóság engedélyét új, fogyókúrás tablettájára. A befektetői hangulatot az is javította, hogy a friss amerikai adatok szerint a tengerentúli gazdaság a vártnál jóval gyorsabban bővült a harmadik negyedévben.
Szerdán a nyersanyagokhoz köthető részvények támogatták a piacot. Az energiaszektor 0,4 százalékot erősödött, mivel az olaj ára már hatodik napja emelkedik.
A BP árfolyama 1 százalékkal nőtt,
miután a vállalat bejelentette, hogy a Castrol 65 százalékos részesedését mintegy 6 milliárd dollárért értékesíti a Stonepeak befektetési társaságnak.
A bányászati részvények árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett. A szektort az támogatta, hogy a nemesfémek – az arany, az ezüst és a platina –, valamint a réz ára is rekordmagasságba szökött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szép csendben az EU gyökeresen átírja a hétköznapjainkat
2025-ben több olyan szabályozás is életbe lépett, amely a mindennapjainkat forgatja fel.
Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök
Európa legnagyobb atomerőművét három ország osztaná fel.
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről
Egynapos békét szeretett volna.
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Az orosz hatóságok vizsgálják az ügyet.
Gigaberuházás indul a fővárosban, külföldi befektetők versenyeznek
Hamarosan megjelenhet a reptéri vasút tenderkiírása.
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
Ünnepi interjút adott a miniszterelnök.
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.