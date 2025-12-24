Így ünnepelnek az európai tőzsdék

Az európai részvénypiacok szerdán stagnáltak, miután az előző kereskedési napon történelmi csúcsra értek. Az ünnepek előtti, rövidített kereskedési idő miatt a forgalom alacsony maradt.

A páneurópai STOXX 600 index magyar idő szerint reggel 9 órakor 588,93 ponton állt. A mutató ezen a héten már két egymást követő napon is rekordot döntött.

Karácsony előtt több európai tőzsde zárva tart, illetve rövidített nyitvatartással működik. Amszterdamban, Brüsszelben és Párizsban csak félnapos kereskedés zajlik, míg a német és a milánói parkett teljesen zárva marad.

A keddi csúcsot elsősorban az egészségügyi szektor papírjai húzták fel. A Novo Nordisk gyógyszergyártó megkapta az amerikai hatóság engedélyét új, fogyókúrás tablettájára. A befektetői hangulatot az is javította, hogy a friss amerikai adatok szerint a tengerentúli gazdaság a vártnál jóval gyorsabban bővült a harmadik negyedévben.

Szerdán a nyersanyagokhoz köthető részvények támogatták a piacot. Az energiaszektor 0,4 százalékot erősödött, mivel az olaj ára már hatodik napja emelkedik.

A BP árfolyama 1 százalékkal nőtt,

miután a vállalat bejelentette, hogy a Castrol 65 százalékos részesedését mintegy 6 milliárd dollárért értékesíti a Stonepeak befektetési társaságnak.

A bányászati részvények árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett. A szektort az támogatta, hogy a nemesfémek – az arany, az ezüst és a platina –, valamint a réz ára is rekordmagasságba szökött.

