Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Portfolio
A ritkaföldfém-mágnesgyártók egyre fontosabb szerephez jutnak, mert a nyugati országok saját, 'bányától a mágnesig' tartó ellátási láncokat próbálnak kiépíteni, hogy csökkentsék Kínától való függőségüket - számolt be a CNBC. A következő évtizedben várhatóan az USA és Európa válik a ritkaföldfém-mágnesgyártás legdinamikusabban növekvő piacává, három hónappal ezelőtt már meg is nyílt egy nagy ritkaföldfém-mágnesgyár az észtországi Narvában, közvetlenül az orosz határ mellett.

Az exportkorlátozásokkal és vámfenyegetésekkel tarkított viharos év ráirányította a figyelmet a ritkaföldfém-mágnesgyártók stratégiai jelentőségére, különösen az amerikai–kínai geopolitikai rivalizálás közepette. A ritkaföldfémekből készült mágnesek nélkülözhetetlen alkatrészei

az elektromos járműveknek, a szélturbináknak, az okostelefonoknak, az orvosi berendezéseknek, a mesterségesintelligencia-alkalmazásoknak és a precíziós fegyverrendszereknek.

Ebben a helyzetben az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ausztrália egyaránt stratégiai lépéseket tett a mágnesgyártók támogatására. Gyárakba fektetnek, új üzemek építését segítik, és bővítik a feldolgozási kapacitásokat. A következő évtizedben várhatóan az USA és Európa válik a ritkaföldfém-mágnesgyártás legdinamikusabban növekvő piacává, bár az elemzők szkeptikusak, hogy a nyugati országok rövid távon képesek lesznek-e kilépni Kína árnyékából.

Az IDTechEx tanácsadó cég legfrissebb jelentése szerint az Egyesült Államok ritkaföldfém-mágnesgyártó kapacitása 2036-ra közel hatszorosára nőhet, elsősorban a védelmi minisztérium stratégiai támogatásának és finanszírozásának köszönhetően. Európában ugyanezen időszak alatt 3,1-szeres bővülést prognosztizálnak, amit az EU kritikus nyersanyagokról szóló rendelete támogat. Ennek célja, hogy 2030-ra a hazai termelés a régiós kereslet 40 százalékát fedezze.

Rahim Suleman, a kanadai Neo Performance Materials vezérigazgatója szerint a végfelhasználói piac növekedése fizikai törvényszerűségeken alapul, nem szoftveres fejlesztéseken, és nem egyetlen iparágtól függ – legyen szó akár az autóiparról, az elektromos járművekről, a drónokról vagy a szélfarmokról. A Neo három hónappal ezelőtt nyitotta meg ritkaföldfém-mágnesgyárát az észtországi Narvában, közvetlenül az orosz határ mellett. Az üzem kulcsszerepet játszhat Európa Kínától való függetlenedésében. Stéphane Séjourné, az EU iparügyi biztosa a projektet

az európai szuverenitás csúcspontjaként jellemezte.

Suleman szerint az észtországi létesítmény az idén 2000 tonna ritkaföldfém-mágnes gyártására készül, a kapacitást pedig később 5000 tonnára és azon túlra bővítenék. Jelenleg a globális piac mérete körülbelül 250 ezer tonna, amely tíz éven belül 600 ezer tonnára nőhet, vagyis több mint megduplázódik.

