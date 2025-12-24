  • Megjelenítés
 
Szétcsúszott a sztárcsapat: már nem is olyan fantasztikus a Fantasztikus Hetes

Portfolio
Az elmúlt két évben szinte megkérdőjelezhetetlen volt a tőzsdei recept: elég volt megvenni a Fantasztikus Hetest, és jó eséllyel jött az indexverés. 2025-ben viszont látványosan felborult ez az egyszerű képlet. Miközben a technológiai óriások továbbra is az AI-sztori főszereplői, a piac elkezdte szétszálazni, kinél van már most kézzelfogható profit és kinél maradt inkább ígéret, és kockázat. Az eredmény egy szokatlanul éles szétszakadás a Hetesen belül, és egy fontos üzenet a befektetőknek: a „könnyű trade” korszak véget ért, az ígéretek már nem elegendők, a piac pedig azokat jutalmazza, akik az AI-hoz kapcsolódóan kézzelfogható eredményeket képesek szállítani.
Nem a Hetes éve

Az elmúlt években a befektetők számára könnyű megoldás volt a Fantasztikus Hetes néven ismert technológiai részvénycsoportba fektetni. 2023 eleje óta (amikor megkapták ezt a fantázianevet) lényegében a csoport összes tagja megverte az S&P 500-at, olyan csillagászati emelkedésekkel, mint az Nvidia közel 1200 százalékos ralija.

Az idei év egyik nagy kérdése volt, hogy kitarthat-e a technológiai óriások lendülete. Az év végéhez közeledve kijelenthető, hogy a lendület a legtöbb esetben nem tartott ki. Negatív hozamokat ugyan sehol sem látunk,

de egy igen komoly szakadás figyelhető meg a részvények idei teljesítményében.

